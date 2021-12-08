CHP lideri Kılıçdaroğlu iktisatçı Tuncer Bulutay'ın cenaze namazına katıldı
ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Prof. Dr. Tuncer Bulutay'ın cenaze namazına katıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün hayatını kaybeden Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde akademisyeni Prof. Dr. Tuncer Bulutay'ın cenaze törenine katıldı. Ankara Kocatepe Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Bulutay'ın cenazesi defnedilmek üzere İstanbul Feriköy Mezarlığına gönderildi.
Cenaze namazına katılan Kılıçdaroğlu'na Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın ve CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi eşlik etti.
Kaynak: İHA
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