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Son dakika haber | Fatih Erbakan: Bu oranda asgari ücret artışı beklemiyorduk - Son Dakika

Son dakika haber | Fatih Erbakan: Bu oranda asgari ücret artışı beklemiyorduk

24.12.2021 14:26
Son dakika haber | Fatih Erbakan: Bu oranda asgari ücret artışı beklemiyorduk

Son dakika haber: Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 2022 yılı için belirlenen asgari ücrete ilişkin, "Açıkça ifade etmek isterim ki, hükümet bizi şaşırttı.

Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 2022 yılı için belirlenen asgari ücrete ilişkin, "Açıkça ifade etmek isterim ki, hükümet bizi şaşırttı. Bugüne kadar yaptıkları uygulamalar, verdikleri maaş zamlarının gayet üzerinde bir maaş zammı yapılmış oldu. Bu oranda bir asgari ücret artışını beklemiyorduk" dedi.

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erbakan, Yeniden Refah Partisi olarak yanlış politikalardan vazgeçilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye modelinin üretim, istihdam ve ihracat odaklı bir model olması gerektiğini ifade eden Erbakan, "Üretim ve ihracat olmadan dış ticaret açığı bu seviyede olduğu zaman ve kaynak ihtiyacı da doğal yoldan milli kaynaklarla değil dış borçla karşılandığı zaman döviz talebi ve yokluğu sürekli olarak dövizin patlaması demek olacak. Milli Görüş merhum Erbakan hocamızın önderliğinde 1976-77 yıllarında Türk lirası pul olmasın diye bu adımlar atılmıştı. Hem merkezi hem mahalli yönetimler için mutlaka denk bütçe zorunluluğunun getirilmesi gerekiyor. Milli kaynak paketleriyle, kendi imkanlarımızla finansal kaynağa dönüştürülmesiyle kaynak üretilmesi ve bütün harcamaların üretilen kaynaklarla karşılanması lazım. Bir an evvel üretimin ve ihracatın artırılması için gereken iklimin oluşturulması lazım" diye konuştu.

'MAAŞ ZAMLARININ ÜZERİNE ZAM YAPILMIŞ OLDU'

Fatih Erbakan, 2022 yılında geçerli olacak asgari ücret ile ilgili, "Açıkça ifade etmek isterim ki, hükümet bizi şaşırttı. Bugüne kadar yaptıkları uygulamalar, verdikleri maaş zamlarının gayet üzerinde bir maaş zammı yapılmış oldu. Bu oranda bir asgari ücret artışını beklemiyorduk. Öte yandan, Yeniden Refah Partisi olarak taban teşkilatlanmasına çok önem veriyoruz. Teşkilat modeline uygun Milli Görüş'ün teşkilatlanma için çok ciddi gayret gösteriyoruz. Türkiye'deki 200 bine yakın seçmen sandığında en azından irer tane baş müşahidimizin belirlenmesi ve böylece 200 bin kişilik baş müşahitler ordumuzun oluşturulması için 1 seneden beri yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bugüne kadar 50 bine yakın baş müşahidimiz belirlendi. Bunu en kısa zamanda 200 bine çıkarmak ve her sandıkta bir tane baş müşahidimizin görevli hale gelmesini sağlamak istiyoruz" dedi.


- Ankara
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Muhammed Ali Fatih Erbakan, Refah Partisi, Asgari Ücret, Hükümet, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika haber | Fatih Erbakan: Bu oranda asgari ücret artışı beklemiyorduk - Son Dakika


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