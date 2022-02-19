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Son dakika haber... Fatih Erbakan maden şehitleri için dua etti - Son Dakika

Son dakika haber... Fatih Erbakan maden şehitleri için dua etti

19.02.2022 15:24
Son dakika haber... Fatih Erbakan maden şehitleri için dua etti

Son dakika haberler... Bir dizi ziyaret ve program için Manisa'ya gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Soma ilçesinde partisinin 1. Olağan Genel Kurul toplantısına katıldı.

Bir dizi ziyaret ve program için Manisa'ya gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Soma ilçesinde partisinin 1. Olağan Genel Kurul toplantısına katıldı. Soma girişinde konvoy eşliğinde karşılanan Fatih Erbakan'ı karşılayanlar arasında maden işçileri de yer aldı. Erbakan Soma programını maden şehitliğini ziyaret edip dua ederek tamamladı.

Partisinin Soma ve Kırkağaç ilçe kongreleri ve Akhisar'da sandık müşahitleri toplantısına katılmak üzere Manisa'ya gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ilk olarak Soma ilçesine gitti. Soma girişinden konvoyla kongrenin yapılacağı salona gelen Erbakan'a vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Partililer tarafından Soma Belediye Düğün Salonu önünde karşılanan Erbakan, kongrede yaptığı konuşmada yaşanan ekonomik sıkıntılar üzerine iktidara yüklenirken kurtuluşun ancak Yeniden Refah Partisinde olacağını söyledi. Yaşanan iç ve dış sıkıntılar sonrası milletin artık gerçekleri görmeye başladığını kaydeden Erbakan, "Milletimiz Türkiye'nin her köşesinde akın akın Yeniden Refah'a koşuyor" dedi.

Yeniden Refah Partisinin yapılan 1. Olağan Genel Kurulunda ise Soma Kurucu İlçe Başkanı olan Ercan Eren yapılan ilk kongrede yeniden başkanlığa seçildi.

Kongre sonrasında 13 Mayıs 2014'te Türkiye'nin en büyük maden faciasında can veren 301 maden şehidinin kabirlerini de ziyaret eden Erbakan dua yaparak Soma programını sona erdirdi. Fatih Erbakan Maden şehitliği ziyaretinin ardından Kırkağaç ilçesine hareket etti. - MANİSA

Son dakika haber... Fatih Erbakan maden şehitleri için dua etti
Son dakika haber... Fatih Erbakan maden şehitleri için dua etti
Son dakika haber... Fatih Erbakan maden şehitleri için dua etti
Son dakika haber... Fatih Erbakan maden şehitleri için dua etti
Son dakika haber... Fatih Erbakan maden şehitleri için dua etti
Son dakika haber... Fatih Erbakan maden şehitleri için dua etti
Son dakika haber... Fatih Erbakan maden şehitleri için dua etti
Son dakika haber... Fatih Erbakan maden şehitleri için dua etti
Son dakika haber... Fatih Erbakan maden şehitleri için dua etti
Son dakika haber... Fatih Erbakan maden şehitleri için dua etti

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Son dakika haber... Fatih Erbakan maden şehitleri için dua etti Son dakika haber... Fatih Erbakan maden şehitleri için dua etti Son dakika haberi | Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı Son dakika haberi | Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

Muhammed Ali Fatih Erbakan, Hisarcık, Maden, Soma, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber... Fatih Erbakan maden şehitleri için dua etti - Son Dakika


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