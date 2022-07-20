HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, KKTC'nin Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutladı Açıklaması - Son Dakika
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HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, KKTC'nin Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutladı Açıklaması

20.07.2022 15:33
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, KKTC'nin Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutladı Açıklaması

İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, sendika olarak dün olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türk halkının, haklı davasının yanında olduklarını ve Kıbrıs Türkleri ile dayanışmayı her alanda yükselterek devam edeceklerini bildirdi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, sendika olarak dün olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türk halkının, haklı davasının yanında olduklarını ve Kıbrıs Türkleri ile dayanışmayı her alanda yükselterek devam edeceklerini bildirdi.

Arslan, Kıbrıs Barış Harekatının 48. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, soylu bir mücadeleyle kazanılan Barış ve Özgürlük Bayramı'nı içtenlikle kutladığını belirtti.

Kıbrıs'ta Rumların, Türkleri adadan çıkarmak ve Kıbrıs'ın Yunanistan'a ilhakını sağlamak amacıyla başlattığı olayların Kıbrıs'ta büyük bir dram yaşanmasına neden olduğunu hatırlatan Arslan, "Kıbrıs Türklerine karşı silahlı saldırıların yapıldığı, köylerin basıldığı olaylarda, onlarca Kıbrıslı Türk hayatını kaybetti. Köyler ve evler basılarak kadın erkek, genç yaşlı demeden çok sayıda insan vahşice katledildi. Türkiye, garantörlük hakkını kullanarak ve Ada'daki Türklerin güvenliğini de dikkate alarak, 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'nı başlatma kararı aldı." ifadelerini kullandı.

Arslan, Türkiye'nin düzenlediği Barış Harekatı'nın, Kıbrıs tarihinde bir dönüm noktası olduğunun altını çizerek, "Bu dönüm noktası, izolasyonlardan kurtulmuş, ekonomik kalkınmayı ve sosyal gelişmeyi başarmış, dünya milletler ailesi arasında saygın ve etkin yerine ulaşmış, refah toplumunu gerçekleştirmiş bir KKTC için barışı teminat altına almış bir süreç ortaya koymuştur." değerlendirmesini yaptı.

KKTC'nin, 48 yıl önceki barış harekatının amaçlarına ve gerekçelerine uygun olarak adada kalıcı bir barış isteğini sürdürdüğünü dile getiren Arslan, şunları kaydetti:

"Kıbrıs'ta daha iyi ve kalıcı bir statünün oluşturulması öteden beri tartışma konusu olmuştur. Bu amaçla ilişkilerde diyalog ve müzakere süregelmiştir. Yaşanan bu süreçlerin sonunda KKTC'yi daha da güçlendirecek adımların atılacağına inanıyoruz. HAK-İŞ olarak, dün olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türk halkının haklı davasında yanında olduğumuzu, Kıbrıs Türkleri ile dayanışmamızı her alanda yükselterek devam edeceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Kıbrıs Barış Harekatının 48. yıl dönümünü ve soylu bir mücadelenin neticesinde, kazanılan Barış ve Özgürlük Bayramı'nı içtenlikle kutluyor, Kuzey Kıbrıs Türk Halkının coşkusunu paylaşıyor, esenlikler diliyoruz."

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Kaynak: AA

Hak İş, Kıbrıs, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, KKTC'nin Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutladı Açıklaması - Son Dakika

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