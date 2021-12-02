Son dakika haber: Hazine ve Maliye Bakanlığına Nurettin Nebati atandı - Son Dakika

RESMİ Gazete'de yayımlanan atama kararıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati atandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre; görevden affını isteyen ve af talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına, Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati atandı. Atamanın Anayasanın 104 ve 106'ncı maddeleri gereğince yapıldığı belırtildi.

NURETTİN NEBATİ KİMDİR?

Bakan Nebati, 1 Ocak 1964'te Şanlıurfa Viranşehir'de doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü mezunu olan Nebati, yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde Uluslararası İlişkiler alanında yaptı. Nureddin Nebati, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Doktora ünvanını aldı. Bakan Nebati, AK Parti 4'üncü Olağan Kongresi'nde MKYK Üyesi seçildi. MYK Üyesi olarak da 2014-2015 yılları arasında AK Parti Genel Merkez Mali ve İdari İşler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Bakan Nebati, 24'üncü dönem İstanbul, 25'inci dönem Şanlıurfa Milletvekili olarak TBMM'de görev yaptı.