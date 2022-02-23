Son dakika haber | İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: "Borçlarını ödemeyen bir belediyecilikten hizmet veren bir belediyeye" - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: "Borçlarını ödemeyen bir belediyecilikten hizmet veren bir belediyeye"

23.02.2022 15:22

Son dakika haberlerine göre İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: "Borçlarını ödemeyen bir belediyecilikten hizmet veren bir belediyeye"BATMAN İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Batman'da incelemelerde bulunarak bir Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin'den brifing aldıktan açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: "Borçlarını ödemeyen bir belediyecilikten hizmet veren bir belediyeye"

BATMAN İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Batman'da incelemelerde bulunarak bir Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin'den brifing aldıktan açıklamalarda bulundu.

Önceki dönem Batman Belediyesi yönetiminin borçlarını ödemediğini, şimdi ise hizmet veren bir belediyeciliğe geçtiğini belirten İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Belediye Başkan vekili ile berber 2021 yılında Belediye hizmetlerinin nasıl geçtiğini, belediye hizmetlerinde ne duruma geldiği, hangi çalışmaların yapılacağı konusunda ciddi bir çalışma yaptıklarını kaydetti. Bakan Yardımcısı İnce, " Belediyemiz, gelirlerini artıran, halkımızın ihtiyaç duyduğu hizmetleri üreten bir belediye konumuna olduğunu gördük. Burada emeği geçen başta Başkan vekilimiz olmak üzere bütün belediye çalışanlarımıza ve Batman halkına çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"ilk kez Batman'da bir kadın konuk evi yapıldığını gördük"

Batman Belediyesinin 2021 yılında yaptığı çalışmalardan söz eden Bakan Yardımcısı İnce "Araç parkının yenilendiğini ve geliştirildiğini, 194 kilometre asfaltın son dönemde yapıldığını gördük. Kaldırım taşları yenilendi, yeşil alan artırıldı ve son dönemde 20 adet park inşa edildi. İçme suyu hattı yenilendi, depolama sistemi artırıldı ve yenilendi, itfaiye binası, Belediye hizmet binasına başlanarak yüzde 50 bitme seviyesine geldi. Yeni pazar yerleri yapıldı ve otogar çalışmaları da devam eden çalışmalar arasında. Şu ana kadar 20 adet muhtar evi inşa edildi. Her şeyden önemlisi Batman'a yeni bir imar geçekleştirildi ve önümüzdeki yılarda bunun getirisi çok daha büyük olacaktır. Her şeyden önemlisi kadınlara, gençlere önem verildiğini kadınlara yönelik aile hizmetlerin arıtıldığını yine kadın girişimcilere destekler verildiğini kadın kooperatiflere büyük destekler verildiğini ve ilk kez Batman'da bir kadın konuk evi yapıldığını gördük. Sadece insana değil, hayvanlara da yatırım yapan, onlara da bir can gözü ile bakan, modern hayvan barınağı yapıldığını gördük. Yine vahşi depolamadan modern bir depolama geçirilerek katı atık tesislerinde modern bir yapı oluşturulduğunu buradan çöpten üretilen elektrikle bunu ekonomiye kazandırıldığını Batman ekonomisine kazandırıldığını gördük ve şahit olduk" şeklinde konuştu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, basın açıklaması ardından Batman'da biten parklarda incelemelerde bulundu. İnce, parkta bulunan vatandaşlarla sohbet ettikten sonra Batman'dan ayrıldı.

Son dakika haber | İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: Borçlarını ödemeyen bir belediyecilikten hizmet veren bir belediyeye
Son dakika haber | İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: Borçlarını ödemeyen bir belediyecilikten hizmet veren bir belediyeye
Son dakika haber | İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: Borçlarını ödemeyen bir belediyecilikten hizmet veren bir belediyeye
Son dakika haber | İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: Borçlarını ödemeyen bir belediyecilikten hizmet veren bir belediyeye
Son dakika haber | İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: Borçlarını ödemeyen bir belediyecilikten hizmet veren bir belediyeye
Son dakika haber | İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: Borçlarını ödemeyen bir belediyecilikten hizmet veren bir belediyeye

YORUMLAR
500
İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Batman Belediyesini ziyaret etti İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Batman Belediyesini ziyaret etti Son dakika haber... Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı Son dakika haber... Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı

Batman Belediyesi, Muhterem İnce, Batman, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber | İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: 'Borçlarını ödemeyen bir belediyecilikten hizmet veren bir belediyeye' - Son Dakika


Son Dakika
16:05 Rusya'nın bağımsızlığını tanıdığı Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin lideri konuştu: Büyük Rusya'nın desteğiyle biz kazanacağız!
16:00 "Başsavcıyla görüşeceğim" dedi! İstanbul Adalet Sarayı'nı birbirine kattı
16:00 Pek çok ülke Rusya'ya yaptırımlarını açıkladı ama... Putin tam 8 yıldır ülkesinin ekonomisini buna hazırladı!
15:46 Doktora şiddet uygulayan kadının ilk ifadesine ulaşıldı: O bana saldırdı
15:40 Kazadan yaralı kurtulan adamın ilk sorusu: Eşim nerede, beni onun yanına götürün!
15:35 Yasemin Özilhan 45 bin TL'lik ürün paylaştı! Sosyal medya ayağa kalktı
14:44 UKOME'den İBB'nin yeni taksi teklifine 13. kez ret
15:17 Ankara'da doktora şiddet uygulayan kadın, sosyal medyada gündem oldu!
15:13 Rusya geri adım atmıyor! Putin, Batı'ya mesaj gönderdi: Ordumuzu güçlendirmeye devam edeceğiz
14:54 Kremlin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in telefon görüşmesi yapacağını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 16:25:33. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber | İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: "Borçlarını ödemeyen bir belediyecilikten hizmet veren bir belediyeye" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement