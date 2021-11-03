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Son dakika haber: İhracatçılara yatırım ve üretim teşvikine ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika

Son dakika haber: İhracatçılara yatırım ve üretim teşvikine ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda

03.11.2021 20:08
Son dakika haber: İhracatçılara yatırım ve üretim teşvikine ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda

Edinilen son dakika haberine göre TBMM Genel Kurulunda, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 12 maddesi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 12 maddesi kabul edildi.

Kanun teklifinin kabul edilen maddelerine göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin öz kaynaklarıyla kurulan İhracatı Geliştirme Anonim Şirketine, ihracatçı birliklerince gerekli sermaye katkısı sağlanacak.

İhracatı Geliştirme AŞ'ye aktarılmak üzere, ihracat işlemleri üzerinden FOB bedelin on binde üçüne kadar (hizmet sektörlerinde brüt asgari ücretin on katına kadar) kesinti yapılacak.

İhracatçı birliklerinin yedek akçelerinde bulunan meblağlar ile TİM nezdinde faaliyet gösteren Türkiye Tanıtım Grubunun varlıkları, İhracatı Geliştirme AŞ'ye aktarılacak.

İhracatçılara yalnızca ihracat kredilerinde kefalet kurumu olarak hizmet edecek İhracatı Geliştirme AŞ'ye, gelir, damga, harç, katma değer vergisi, kurumlar vergisi muafiyeti tanınacak.

Gelir ve kurumlar vergisi muafiyeti

Serbest bölge kurucu ve işletici şirketlerin, serbest bölgelerin kurulması ve işletilmesi ile ilgili faaliyetlerden elde ettikleri kazançlar, 30 yılı geçmemek üzere gelir veya kurumlar vergisinden istisna tutulacak. Bu istisna, münhasıran alım satım veya depo işletmeciliği faaliyet ruhsatı sahibi kullanıcılarından elde edilen kazançları kapsamayacak.

Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ, diğer kamu bankalarına halihazırda tanınan istisna ve muafiyetlere sahip olacak.

Düzenlemeyle, Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu'nda da değişiklik yapılıyor.

Meslek kuruluşu üyelerine, yalnızca kayıtlı olduğu meslek kuruluşuyla sınırlı kalmak kaydıyla Ticaret Bakanlığı e-esnaf ve sanatkar veri tabanı üzerinden, üyelerin adı soyadı, sicil numarası ile sabit iş yeri olanların iş yeri adresi bilgilerini içeren listeye erişim yetkisi verilecek. Elde edilen kişisel veriler, sadece meslek kuruluşu organlarında görev almak isteyen adayların bu kuruluşların üyelerine ulaşabilmeleri amacıyla kullanılabilecek. Bu veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na aykırı kullanılamayacak, aktarılamayacak veya başka bir şekilde işlenemeyecek.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, teklifin ilk 12 maddesinin kabul edilmesinin ardından birleşime ara verdi.

Bilgiç, aradan sonra komisyonun yerine oturmaması üzerine birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

İhracat, Türkiye, Kredi, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haber: İhracatçılara yatırım ve üretim teşvikine ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: İhracatçılara yatırım ve üretim teşvikine ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika
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