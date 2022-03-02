Kazakistan'da eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in büyük kızı Dariga Nazarbayeva'nın milletvekilliğinden istifası mecliste kabul edildi.

Kazakistan'da Dariga Nazarbayeva'nın 25 Şubat'ta milletvekilliğinde istifa etme kararını açıklamasının ardından bugün parlamentonun alt kanadında Nazarbayeva'nın istifasına ilişkin kararname ele alındı. Kazakistan Merkez Seçim Komisyonu üyesi Asılbek Smagulov, Nazarbayeva'nın istifasını öngören kararnameyi milletvekillerinin onayına sundu. Oylamanın ardından konuşan Meclis Başkanı Erlan Koşanov, 101 milletvekilinin "olumlu karşıladığını", 99 milletvekilinin de "evet" dediğini belirterek, kararnamenin kabul edildiğini söyledi.

Dariga Nazarbayeva, milletvekilliğinden istifasına ilişkin açıklamasında tamamen toplumsal, insani, kültürel ve yardımsever faaliyetlere odaklanacağını belirterek, Nur Otan Partisi'ni destekleyenlere teşekkür etmişti. Başbakan yardımcılığı ve senato başkanlığı görevlerinde bulunan Nazarbayeva, 2020 Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından senato başkanlığı görevinden alınmıştı.

Nazarbayev'in damatları istifa etmişti

Kazakistan'da ocak ayında akaryakıt fiyatlarının protesto edilmesiyle çıkan olayların ardından bazı devlet kurumlarındaki yöneticiler görevlerinden alınmıştı. Nazarbayev'in ortanca kızı Dinara Kulibayeva'nın eşi iş adamı Timur Kulibayev, Ulusal Girişimciler Odası Atameken'in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden ve Dariga Nazarbayeva'nın eşi Kayrat Şaripbayev, KazakGaz Ulusal Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan istifa ettiğini açıklamıştı. Nazarbayev'in küçük kızı Aliya Nazarbayeva'nın eşi Dimaş Dosanov'un da ulusal petrol taşıyıcı şirketi 'KazTransOil'den de istifa ettiği bildirilmişti. Öte yandan Nazarbayev'in yeğeni Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Birinci Yardımcısı Samat Abiş görevden alınmıştı. Ülkeyi yaklaşık 30 yıl yöneten Nursultan Nazarbayev'in de siyasi yetkileri kaldırılmıştı. - BİŞKEK