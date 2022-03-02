Son dakika haber | Kazakistan'da Nazarbayev'in büyük kızının milletvekilliğinden istifası kabul edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | Kazakistan'da Nazarbayev'in büyük kızının milletvekilliğinden istifası kabul edildi

02.03.2022 09:57
Son dakika haber | Kazakistan'da Nazarbayev'in büyük kızının milletvekilliğinden istifası kabul edildi

Son dakika politika haberi... Kazakistan'da eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in büyük kızı Dariga Nazarbayeva'nın milletvekilliğinden istifası mecliste kabul edildi.

Kazakistan'da eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in büyük kızı Dariga Nazarbayeva'nın milletvekilliğinden istifası mecliste kabul edildi.

Kazakistan'da Dariga Nazarbayeva'nın 25 Şubat'ta milletvekilliğinde istifa etme kararını açıklamasının ardından bugün parlamentonun alt kanadında Nazarbayeva'nın istifasına ilişkin kararname ele alındı. Kazakistan Merkez Seçim Komisyonu üyesi Asılbek Smagulov, Nazarbayeva'nın istifasını öngören kararnameyi milletvekillerinin onayına sundu. Oylamanın ardından konuşan Meclis Başkanı Erlan Koşanov, 101 milletvekilinin "olumlu karşıladığını", 99 milletvekilinin de "evet" dediğini belirterek, kararnamenin kabul edildiğini söyledi.

Dariga Nazarbayeva, milletvekilliğinden istifasına ilişkin açıklamasında tamamen toplumsal, insani, kültürel ve yardımsever faaliyetlere odaklanacağını belirterek, Nur Otan Partisi'ni destekleyenlere teşekkür etmişti. Başbakan yardımcılığı ve senato başkanlığı görevlerinde bulunan Nazarbayeva, 2020 Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından senato başkanlığı görevinden alınmıştı.

Nazarbayev'in damatları istifa etmişti

Kazakistan'da ocak ayında akaryakıt fiyatlarının protesto edilmesiyle çıkan olayların ardından bazı devlet kurumlarındaki yöneticiler görevlerinden alınmıştı. Nazarbayev'in ortanca kızı Dinara Kulibayeva'nın eşi iş adamı Timur Kulibayev, Ulusal Girişimciler Odası Atameken'in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden ve Dariga Nazarbayeva'nın eşi Kayrat Şaripbayev, KazakGaz Ulusal Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan istifa ettiğini açıklamıştı. Nazarbayev'in küçük kızı Aliya Nazarbayeva'nın eşi Dimaş Dosanov'un da ulusal petrol taşıyıcı şirketi 'KazTransOil'den de istifa ettiği bildirilmişti. Öte yandan Nazarbayev'in yeğeni Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Birinci Yardımcısı Samat Abiş görevden alınmıştı. Ülkeyi yaklaşık 30 yıl yöneten Nursultan Nazarbayev'in de siyasi yetkileri kaldırılmıştı. - BİŞKEK

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri... Kazakistan'da iktidar partisi Nur Otan'ın ismi Amanat olarak değişti Son dakika haberleri... Kazakistan'da iktidar partisi Nur Otan'ın ismi Amanat olarak değişti Kazakistan'da iktidar partisi Nur Otan'ın ismi 'Amanat' olarak değiştirildi Kazakistan'da iktidar partisi Nur Otan'ın ismi 'Amanat' olarak değiştirildi

Nursultan Nazarbayev, cumhurbaşkanı, Kazakistan, İstifa, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber | Kazakistan'da Nazarbayev'in büyük kızının milletvekilliğinden istifası kabul edildi - Son Dakika


Son Dakika
09:51 Zelenski sığındığı gizli sığınaktan konuştu: Durum çok ciddi ve bu bir film sahnesi değil!
09:46 Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Masada maske zorunluluğu konusu var
09:21 Rusya-Ukrayna arasındaki savaş sanal boyuta taşındı! Killnet Anonymous'un resmi sitesini hackledi
09:16 Moskova'da savaş karşıtı gösterilerde 2 anne ve 5 çocuk gözaltına alındı
09:10 Arif Güloğlu, kanseri yenip ekibine döndü! Çok Güzel Hareketler 2, artık Star TV ekranlarında
09:10 Haritadaki ok işareti merak uyandırdı: Rusya'nın bir sonraki hedefi hangi ülke?
08:57 Dolandırıcıların en son kurbanı eski bir Bakan: Köylüoğlu'nun bankadaki bütün birikimini çaldılar
08:52 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
08:50 Biden'dan ulusa seslenişte Ukrayna gafı: Putin İran halkının kalbini kazanamayacak
08:44 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 10:03:24. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Kazakistan'da Nazarbayev'in büyük kızının milletvekilliğinden istifası kabul edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement