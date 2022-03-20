Son dakika haber | Kiev Belediye Başkanı Kliçko: "Savaşçılarımız başkenti korumaya hazır" - Son Dakika
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Son dakika haber | Kiev Belediye Başkanı Kliçko: "Savaşçılarımız başkenti korumaya hazır"

20.03.2022 00:58
Son dakika haber | Kiev Belediye Başkanı Kliçko: "Savaşçılarımız başkenti korumaya hazır"

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, kentin etrafına kurulan kontrol noktaları ve hendekleri ziyaret ederek, "Savaşçılarımız başkenti korumaya hazır" dedi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, kentin etrafına kurulan kontrol noktaları ve hendekleri ziyaret ederek, "Savaşçılarımız başkenti korumaya hazır" dedi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 24 gündür devam ederken, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de savunma hattı güçlendiriliyor. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, başkent Kiev etrafında oluşturulan savunma hattını ziyaret ederek görevli askerlerden bilgi aldı. Belediye Başkanı Kliçko yaptığı açıklamada, "Başkent Kiev etrafında kontrol amacıyla oluşturulan askeri noktaları ziyaret ettim. Tank saldırılarına maruz kalabilecek bir noktada bulundum. Yerel kuvvetler başkentin etrafındaki savunma görevlerine devam ediyor. Savaşçılarımız tecrübeli, kararlı ve başkentimizi savunmaya hazır. Dayanacağız, yaşasın Ukrayna yaşasın koruyucularımız" ifadelerini kullandı. - KİEV

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Ukrayna, Savaş, Rusya, Kiev, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber | Kiev Belediye Başkanı Kliçko: 'Savaşçılarımız başkenti korumaya hazır' - Son Dakika


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