Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un AK Parti İl Başkanlığına gelmesi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a hediye takdimi
Partililerle fotoğraf çektirilmesi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları KARABÜK - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek konuşma yaptı (1)
Kaynak: AA
Son Dakika › Politika › Son dakika haber! Kurum: 'Karabük'e 12 milyar lirayı bulan, hemen her alanda yatırımlar yaptık' - Son Dakika