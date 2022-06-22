Son dakika haber! Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Marmaris'te orman yangını bölgesinde açıklama yaptı Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınının büyük ölçüde kontrol altına alındığını söyledi.

Kirişci ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris'teki orman yangını ile yürütülen mücadele çalışmasını bölgeden takip etmeyi sürdürüyor.

Kirişci, AA muhabirine, dün saat 20.00 sıralarında başlayan yangında 15 saatin geride kaldığını, mücadelenin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Karadan mücadeleye ilk saatlerde ve son 5 saatte havadan helikopter ve uçaklarla destek verildiğini aktaran Kirişci, büyük ölçüde yangınla mücadelede belirli bir noktaya gelindiğini bildirdi.

Sabah 20 helikopter ile 14 uçağın aktif olarak göreve katıldığını vurgulayan Kirişci, Orman Genel Müdürlüğü, DSİ, AFAD tarafından da arazöz, dozer, iş makineleri gibi kara araçlarının koordineli bir şekilde çalışmasını sürdürdüğünü kaydetti.

Dün geceden itibaren Bakan Soylu ile çalışmaları bölgeden takip ettiklerini anımsatan Kirişci, şöyle devam etti:

"İnşallah bugünkü beklentimiz, tabii ki şu anda bir miktar rüzgar da var, rüzgarın mutlaka olumsuz bir etkisi olacak ama en azından rutubet ve hava sıcaklığı konusunda geçtiğimiz yıla göre daha pozitif, olumlu durumdayız. Temennimiz bu işin bugün neticelenmesi. Belki biraz erken olabilir, biraz ihtiyatlı olarak bunu ifade etmeliyiz ama büyük ölçüde yangın kontrol altına alındı diyebiliriz. Ama tabii bu neticede yangın ve de esintiyle bir yerden başka bir yere sıçraması, söz konusu olabilir."

Marmaris'teki yangınla mücadele ederken sabah saatlerinde de Datça'da bir yangın çıktığını ve söndürüldüğünü anlatan Kirişci, ardından Fethiye'de bir yangının başladığını, bunun da belirli ölçülerde kontrol altına alındığını ve iyi bir noktada olduğunu söyledi.

Yangınla mücadeleye destek veren herkese teşekkür eden Kirişci, millet olarak birlik ve beraberliğin, dayanışma örneğinin bu tür facialarda da gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

Helikopter ve uçakların geç geldiği iddiası

Bakan Kirişci, sosyal medyada yer alan "helikopter ve uçakların zamanında yangına müdahale etmediği" yönündeki iddialarla ilgili olarak da en güzel cevabı bölgedeki uçak ve helikopter seslerinin verdiğini ifade etti. Kirişci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabii insanların ağzı fermuar değil ki çekesiniz, kapatasınız. İsterim ki insanlar hakikati görsünler, hakikati görmek istiyorlarsa asgariden yayınları izlesinler veya gelsinler burada birkaç saatlerini harcasınlar, hangi şartlarda bu çalışmaların yürütüldüğünü ve ne kadar başarılı bir çalışma yapıldığını da burada görmüş olsunlar."