Güvenlik güçleri bayramda da unutulmadı

KASTAMONU - Kastamonu Valisi Avni Çakır, jandarma ve polis ekiplerinin Kurban Bayramı'nı uygulama noktalarında kutladı.

Kurban Bayramı dolayısıyla Kastamonu Valiliğinde protokolün bir araya geldiği bayramlaşma töreni düzenlendi. Daha sonra ise Vali Avni Çakır, Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ve beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte Taşköprü Polis Uygulama Noktasında görev yapan polis ekiplerinin bayramlarını kutladı. Uygulama noktasında polis ekipleri ile bayramlaşma konuşması gerçekleştiren Vali Çakır, daha sonra Seydiler ilçesinin yolu üzerindeki Jandarma Uygulama Noktasında jandarma ekipleri ile bir araya geldi. Denetleme noktasında jandarma ekiplerini selamlayan Vali Çakır, Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu ve beraberindeki heyet ile görevli personellerin Kurban Bayramı'nı kutladı. Jandarma ekipleri ile bayramlaşan Vali Çakır ve Kastamonu Belediye Başkanı Vidinlioğlu ve beraberindeki heyet, jandarma ekipleri ile toplu fotoğraf çekildikten sonra huzurevini ziyaret etmek üzere uygulama noktasından ayrıldı.

Öte yandan jandarma ve polis ekipleri, uygulama noktasında durdurdukları araçlara kolonya ve şeker ikramında bulundu. Ekipler, sürücüleri kurallara uymaları noktasında uyarılarda bulundu.