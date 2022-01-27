Son dakika haberi... ABD'den Ukrayna'ya 79 tonluk askeri yardım paketi - Son Dakika

ABD'nin Ukrayna'ya gönderdiği toplam 200 milyon dolarlık askeri yardımın 79 tonluk 3'üncü partisi ülkeye ulaştı.

ABD'nin Ukrayna Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin Ukrayna'ya gönderdiği toplam 200 milyon dolarlık ve 79 tonluk askeri yardım paketinin 3'üncü partisinin ülkeye ulaştığı belirtildi. Büyükelçilik sosyal medyadan yayınladığı mesajda, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne 79 tonluk güvenlik yardımı yapıldı. Bu gece Başkan Biden tarafından yetkilendirilen 200 milyon dolarlık 3'üncü yardım sevkiyatı Kiev'deki Borispol Havalimanı'na ulaştı. ABD, Ukrayna'nın yanındadır ve ihtiyacı olan desteği sağlamaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov'da teslim aldıkları askeri yardım paketi hakkında sosyal medya hesabında yayınladığı mesajda, "Javelinler Kiev'de. Toplam ağırlığı yaklaşık 80 ton olan kargo, füze ve fırlatıcılarla birlikte yeni güvenlik ekipmanlarını içeriyor. Dördüncü kargoyu da yakında bekliyoruz. Stratejik ortağımıza teşekkürler" dedi.

Borispol Havalimanı inen uçak, Ukrayna Savunma Bakanlığı ve ABD Büyükelçiliği temsilcileri tarafından karşılandı. - KİEV