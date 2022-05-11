Son dakika haberi | AK Parti'li Aydemir, İbrahim Erkal'ı ölüm yıl dönümünde andı - Son Dakika
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Son dakika haberi | AK Parti'li Aydemir, İbrahim Erkal'ı ölüm yıl dönümünde andı

11.05.2022 16:30
Son dakika haberi | AK Parti'li Aydemir, İbrahim Erkal'ı ölüm yıl dönümünde andı

Son dakika haberleri... AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, şarkıcı İbrahim Erkal'ı ölümünün 5. yılında andı.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, şarkıcı İbrahim Erkal'ı ölümünün 5. yılında andı.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2017'de beyin kanaması geçiren ve kaldırıldığı hastanede 11 Mayıs'ta hayatını kaybeden İbrahim Erkal'ın "Bugün vatanın vatan olduğu gündür" şarkısını dinletti.

Erkal'ı rahmetle yad ettiğini belirten Aydemir, yakınlarına başsağlığı diledi.

Spor Toto Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'u kutlayan Aydemir, Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü ve diğer takımları da tebrik etti. Aydemir, Erzurumspor'un play-off maçları sonucu Süper Lig'e çıkabileceğini dile getirerek, Erzurumspor'un şampiyon olmasını istediğini söyledi.

İbrahim Aydemir, Yunanistan'da düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda 7 altın, 5 gümüş, 7 bronz olmak üzere toplam 19 madalya kazanan Türk sporcuları da kutladı.

Rize-Artvin Havalimanı'nın açılacağını dile getiren Aydemir, buranın 3 milyon yolcu kapasiteli ve uluslararası giriş-çıkışlara açık bir yer olacağını belirtti.

Aydemir, İsrail askerlerinin, Cenin mülteci kampındaki olaylar sırasında gerçek mermiyle ateş açması sonucu Al Jazeera kanalının kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin hayatını kaybettiğini ifade ederek, İsrail'in asla legal zeminde, insanları huzurlu kılacak bir hal üzerinde yürümediğini vurguladı.

İsrail'in, herkesin yüreğinde bir nefret tohumu bıraktığını söyleyen Aydemir, Akile'nin ailesine, yakınlarına ve ülkesine başsağlığı diledi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te iki ayrı bombalı saldırıda 53 kişinin hayatını kaybettiğini anımsatan Aydemir, bunun unutulmamasını istedi.

İbrahim Aydemir, terörle mücadele azmine herkesin destek vermesi gerektiğinin altını çizerek, şehitleri rahmet ve minnetle andı.

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İbrahim Aydemir, İbrahim Erkal, Milletvekili, Erzurum, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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