Son dakika haberi | AK Parti'li Aydemir, Tarım ve Orman Bakanlığına atanan Vahit Kirişci'yi tebrik etti - Son Dakika
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Son dakika haberi | AK Parti'li Aydemir, Tarım ve Orman Bakanlığına atanan Vahit Kirişci'yi tebrik etti

04.03.2022 12:43
Son dakika haberi | AK Parti'li Aydemir, Tarım ve Orman Bakanlığına atanan Vahit Kirişci'yi tebrik etti

Edinilen son dakika gelişmesine göre AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Tarım ve Orman Bakanlığına atanan Vahit Kirişci'yi tebrik etti.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Tarım ve Orman Bakanlığına atanan Vahit Kirişci'yi tebrik etti.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Paris'te 1981 yılında iki Türk diplomatın can verdiğini hatırlatarak, "Reşat Moralı ve Tecelli Arı'nın katilleri ASALA terör örgütüydü. Zannediyoruz ki o gün yaşananla bugün yaşanan arasında çok fark var. Oysa hiçbir fark yok. O günkü damar bugüne sirayet ediyor." diye konuştu.

ASALA'nın sadece bir Ermeni terör örgütü olmadığını, bir iddianın uzantısı olduğunu dile getiren Aydemir, "O iddia, milletimize olan düşmanlığın iddiasıdır. Ondan sonra gelen PKK terör örgütü oldu. Birbirinden ayırmayalım bunları. Reşat Moralı'yı katledenle, bugün bir buçuk aylık bebeği kundağında katleden arasında hiçbir fark yok. Gençlerimiz bunları zihinlerine koysunlar ki bu hal üzere vatanımızı korusunlar, kollasınlar, asla unutma gibi bir hal üzere olmasınlar." değerlendirmesinde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığına atanan Vahit Kirişci'yi tebrik eden Aydemir, Kirişci'nin "Daha önce parlamenter olarak görev yapmış, çok yetkin, aynı zamanda akademisyen, bu sahanın bileni, içinden geleni. Dolayısıyla tarıma, ormancılığa, hayvancılığa çok ciddi katkı sunacağını düşünüyoruz. Sayın Pakdemirli'ye de yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

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Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci kimdir? Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci kimdir? Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli'den boşalan Tarım ve Orman Bakanlığına Vahit Kirişci atandı. Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli'den boşalan Tarım ve Orman Bakanlığına Vahit Kirişci atandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haberi | AK Parti'li Aydemir, Tarım ve Orman Bakanlığına atanan Vahit Kirişci'yi tebrik etti - Son Dakika


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