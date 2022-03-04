AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Tarım ve Orman Bakanlığına atanan Vahit Kirişci'yi tebrik etti.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Paris'te 1981 yılında iki Türk diplomatın can verdiğini hatırlatarak, "Reşat Moralı ve Tecelli Arı'nın katilleri ASALA terör örgütüydü. Zannediyoruz ki o gün yaşananla bugün yaşanan arasında çok fark var. Oysa hiçbir fark yok. O günkü damar bugüne sirayet ediyor." diye konuştu.

ASALA'nın sadece bir Ermeni terör örgütü olmadığını, bir iddianın uzantısı olduğunu dile getiren Aydemir, "O iddia, milletimize olan düşmanlığın iddiasıdır. Ondan sonra gelen PKK terör örgütü oldu. Birbirinden ayırmayalım bunları. Reşat Moralı'yı katledenle, bugün bir buçuk aylık bebeği kundağında katleden arasında hiçbir fark yok. Gençlerimiz bunları zihinlerine koysunlar ki bu hal üzere vatanımızı korusunlar, kollasınlar, asla unutma gibi bir hal üzere olmasınlar." değerlendirmesinde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığına atanan Vahit Kirişci'yi tebrik eden Aydemir, Kirişci'nin "Daha önce parlamenter olarak görev yapmış, çok yetkin, aynı zamanda akademisyen, bu sahanın bileni, içinden geleni. Dolayısıyla tarıma, ormancılığa, hayvancılığa çok ciddi katkı sunacağını düşünüyoruz. Sayın Pakdemirli'ye de yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.