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Son dakika haberi | Bakan Akar: "Türkiye, NATO'ya karşı tüm sorumluluklarını her zaman yerine getirmiştir ve gelecekte de getirecektir" - Son Dakika

Son dakika haberi | Bakan Akar: "Türkiye, NATO'ya karşı tüm sorumluluklarını her zaman yerine getirmiştir ve gelecekte de getirecektir"

18.02.2022 13:38
Son dakika haberi | Bakan Akar: "Türkiye, NATO'ya karşı tüm sorumluluklarını her zaman yerine getirmiştir ve gelecekte de getirecektir"

Edinilen son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin NATO'ya karşı sorumluluklarını her zaman yerine getirdiğini ve gelecekte de getireceğini belirtti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin NATO'ya karşı sorumluluklarını her zaman yerine getirdiğini ve gelecekte de getireceğini belirtti.

Türkiye'nin NATO'ya katılımının 70'inci yılı dolayısıyla İngilizce bir video mesaj yayımlayan Milli Savunma Bakanı Akar, "Bugün Türkiye'nin NATO ittifakına katılışının 70'inci yıl dönümü. İttifakın en büyük ikinci ordusuna sahip Türkiye, NATO'ya karşı tüm sorumluluklarını her zaman yerine getirmiştir ve gelecekte de getirecektir. Müttefikiz, birlikte daha güçlüyüz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Hulusi Akar, Türkiye, Milli, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi | Bakan Akar: 'Türkiye, NATO'ya karşı tüm sorumluluklarını her zaman yerine getirmiştir ve gelecekte de getirecektir' - Son Dakika


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