Son dakika haberi... Başkan Gürün, Polis teşkilatının 177. yaşını kutladı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Başkan Gürün, Polis teşkilatının 177. yaşını kutladı

09.04.2022 11:57
Son dakika haberi... Başkan Gürün, Polis teşkilatının 177. yaşını kutladı

Son dakika gelişmesine göre Ülkemizde toplumsal huzur, vatandaşların can ve mal güvenliği için gece gündüz çalışan güvenlik birimlerinin zor bir vazifesi olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Ülkemizde toplumsal huzur, vatandaşların can ve mal güvenliği için gece gündüz çalışan güvenlik birimlerinin zor bir vazifesi olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, asayiş, trafik ve daha birçok farklı birimleri ile polislerin vatandaşlarla her zaman iç içe olduğunu ve vatandaşların sevgisinden güç aldığını belirtti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; "Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, insan haklarına, hukukun üstünlüğüne dayalı, temelinde vatan, millet ve insan sevgisi bulunan bir anlayış içerisinde çalışmalarını yürüten Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177.yılında bütün polis teşkilatımızın Polis Haftası'nı kutluyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de ifade ettiği gibi 'Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır' anlayışıyla Polis Teşkilatı'mız, vatanın bütünlüğü, demokrasi ve özgürlüklerimiz için büyük bir gayretle çalışmakta, bizlerin huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşamamızı sağlamaktadır.

Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, ebedi başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatan toprakları için canını hiçe sayan tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, yaşayan kahramanlarımız gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Polis teşkilatımızın 177.yaşını, 10 Nisan Polis Haftası'nı kutluyor, Muğla Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan Emniyet mensupları ve çalışanlarına Muğla'da adil, eşit ve güler yüzlü çalışmaları için teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü Son dakika haberleri | Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü Son dakika haberi: 9 yaşındaki Yağmur'un polis olma hayalini gerçekleştirdi Son dakika haberi: 9 yaşındaki Yağmur'un polis olma hayalini gerçekleştirdi

Osman Gürün, Vatan, Muğla, Polis, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi... Başkan Gürün, Polis teşkilatının 177. yaşını kutladı - Son Dakika


Son Dakika
11:55 Çarşıda pazarda fiyatı artıyor ama üreticilerin elinde kalan soğanlar depolarda çürümeye terk edildi
11:52 Herkes eleştirmişti ama Nevşin Mengü, Ağrı'daki sahur görüntülerini "doğal" buldu: Gençler sosyalleşmiş!
11:48 Ölen kocasıyla iletişim kurmak için gittiği medyuma aşık oldu: Medyumla evlenmek için mezardaki kocadan izin istedi
11:39 Ciciş Esra Ersoy'un istismar ettiği çocuğun kemik yaşı 14 çıktı! Kendisini "18'den büyük gösteriyordu" diye savunmuştu
11:11 Bartu Küçükçağlayan, 'Hakan Şükür' diyemeyince sosyal medyada gündem oldu: Söyleyemiyoruz adını galiba...
11:10 Keçilerini satmak istiyordu, adı 'hayvan tacizcisine' çıktı: İlandaki 'zevk adamları' tabiri başını yaktı
11:07 Uğur Dündar'dan Vefa Küçük'e ağır gönderme: Soyadınız gibi küçüksünüz
11:03 Kanlı Kramatorsk saldırısının ardındaki isim belli oldu! General Dvornikov'a kahramanlık madalyasını Putin vermişti
10:53 Giresun'da iş kazası: İş makinesi 50 metrelik dere yatağına düştü, sürücüsü yaşamını yitirdi
10:51 Galatasaray, Kadıköy'de bir başka iddialı: İki sezondur Kadıköy'de kaybetmiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 12:04:10. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Başkan Gürün, Polis teşkilatının 177. yaşını kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement