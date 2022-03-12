Son dakika haberi: Başkan Şahin ve Suer'den Kültür ve Turizm Bakanlığına ziyaret - Son Dakika
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Son dakika haberi: Başkan Şahin ve Suer'den Kültür ve Turizm Bakanlığına ziyaret

12.03.2022 12:24
Son dakika haberi: Başkan Şahin ve Suer'den Kültür ve Turizm Bakanlığına ziyaret

Gelen son dakika haberlerine göre Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ile Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam'ı makamında ziyaret etti.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ile Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam'ı makamında ziyaret etti.

İkili bir takım ziyaretler için gittiği Ankara'da Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam'ı makamında ziyaret ederek, Osmaneli ve Gölpazarı'ndan bakanlık tarafından yapılan projelerini değerlendirdi. Yapılan ziyaret sonrası bir değerlendirme yapan Başkan Şahin, "İlçemizde proje aşamasında olan yeni Osmaneli Belediye binamızın 3 ve 4'üncü katlarını Kültür Merkezi olarak yapılması, devam eden kütüphane düzenlememiz, genç kütüphane ve ofis, kreşimize bebek kütüphanesi, kültür evi, özel müze,sokak sağlıklaştırması, kilise restorasyonu gibi konuları değerlendirdi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam beye ilçelerimize ilgilerinden dolayı teşekkür ederiz" dedi. - BİLECİK

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Münür Şahin, Gölpazarı, Osmaneli, Turizm, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi: Başkan Şahin ve Suer'den Kültür ve Turizm Bakanlığına ziyaret - Son Dakika


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