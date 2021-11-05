Son dakika haberi... CHP heyeti Bülent Ecevit'i ölüm yıl dönümünde kabri başında andı - Son Dakika

Son dakika haberi... CHP heyeti Bülent Ecevit'i ölüm yıl dönümünde kabri başında andı

Gelen son dakika haberine göre CHP heyeti Bülent Ecevit'i ölüm yıl dönümünde kabri başında andı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fethi Açıkel ve beraberindeki heyet Bülent Ecevit'i, ölümünün 15'incü yılında kabri başında düzenlenen törenle andı.

CHP heyeti Bülent Ecevit'i ölüm yıl dönümünde kabri başında andı ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fethi Açıkel ve beraberindeki heyet Bülent Ecevit'i, ölümünün 15'incü yılında kabri başında düzenlenen törenle andı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel ve beraberindeki heyet 2006'da vefat eden eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'i, 15'inci ölüm yıl dönümünde Devlet Mezarlığı'nda bulunan mezarı başında dualarla anarak kabrine çelenk bıraktı. "Ahlaki duruşlardan taviz vermeden durabilen nadir liderlerden birisi" Bülent Ecevit'in mezarı başında konuşan Fethi Açıkel, "Bülent Ecevit bizim sadece Genel Başkanımız ve sadece Başbakanımız olarak değil, dünya sosyal demokrasi tarihine ismini, zor zamanlarda ülkesinin çıkarlarını ilkelerden ve ahlaki duruşlardan taviz vermeden durabilen nadir liderlerden birisi olarak kaydettirmiştir" dedi.

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