Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "Yunus Emre, zulmün yaygın olduğu zamanda hakkı, adaleti telkin eden bir değerdir" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "607 yıl önce Anadolu topraklarında dünyaya gelen atamız Yunus Emre de, zulmün yaygın olduğu zamanda halkına ve insanlığa; sevgiyi, hakkı, adaleti, hoşgörüyü ve barış telkin eden evrensel bir değerdir" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, 'Abay ve Yunus Emre: Manevi Uyum' programına videokonferans yöntemiyle katıldı.

Başdanışman Topçu burada yaptığı konuşmada, "Yapılan bu toplantının insanlığın ortak değeri olan Yunus Emre ve Abay Kunanbay'ın çok daha iyi tanınmalarına ve çok daha iyi anlaşılmalarına vesile olmasını diliyor bu programın düzenlenmesinde katkısı olan bütün kuruluşlarımızı ve yetkilileri tebrik ediyorum" açıklamasında bulundu.

Abay'ın hayatı boyunca hakkı adaleti savunduğunu dile getiren Topçu, İnsanoğlu; insanoğlundan akıl, ilim, ar, huy denen şeylerle üstün olur" sözü onun evrensel kişiliğini ve takip edilmesi gereken büyük bir fikir adamı olduğunu gösterir. "Yetmiş iki millete bir gözle bakmayan, halka müderris olsa hakikatte asidir" diyen Abay atamızdan, 607 yıl önce Anadolu topraklarında dünyaya gelen atamız Yunus Emre de, zulmün yaygın olduğu zamanda halkına ve insanlığa; sevgiyi, hakkı, adaleti, hoşgörüyü ve barış telkin eden evrensel bir değerdir" diye konuştu.

UNESCO'nun, 1995 yılını, Abay Kunanbay'ın Doğumunun 150'nci yılı olarak, 2021 Yılını Yunus Emre Anma ve Kutlama Yılı olarak ilan etmesi de onlara verilen değeri gösterdiğini belirten Topçu, "Yunus Emre ve Abay Kunanbay'ın "bizleri biz yapan" değerlerimiz olmaları yanı sıra, eserlerine ve dünyanın ilgisine bakıldığında onların sadece Müslüman-Türk dünyası için değil, insanlık için de ortak değerler olduklarını gururla görmekteyiz. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken sizleri tekrar saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA