Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Burada benim Kürt kardeşlerimiz var, Kürt kardeşlerimizi ihmal edemezdik, etmedik, bu eserleri onlara kazandırdık. Bölgedeki yolları yüksek standartlarla yeniden yaptık. Projelerin maliyeti toplamda 20 milyar lirayı bulmuştur. Biz AK Partiyiz, biz Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, Gürcü'süyle bu ülkede yaşayan vatandaşlarımıza ayrım yapmadan sizleri Allah için seviyoruz. Sizden ricam şu 2023'ün 14 Haziranına, bir olarak, beraber olarak, iri olarak, diri olarak, kardeş olarak girecek, inşallah bu bölgelerden zaferle çıkacağız." - MARDİN