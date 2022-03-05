Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı dahil bölgesel meseleler ve Türkiye-Sırbistan ilişkileri ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in doğum gününü de tebrik etti.
Kaynak: AA
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