Son dakika haberi: Eski Bakan Tüfenkci: 'Ramazan aynı zamanda helalleşme, kucaklaşma ve bağlarımızı kuvvetlendirme ayı olacak" - Son Dakika
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Son dakika haberi: Eski Bakan Tüfenkci: 'Ramazan aynı zamanda helalleşme, kucaklaşma ve bağlarımızı kuvvetlendirme ayı olacak"

25.04.2022 11:09
Son dakika haberi: Eski Bakan Tüfenkci: 'Ramazan aynı zamanda helalleşme, kucaklaşma ve bağlarımızı kuvvetlendirme ayı olacak"

Son dakika haberi... Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığınca düzenlenen iftar programına katılan eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, helalleşme hatırlatması yaparak, AK Partili yöneticilerin Türkiye'nin dört bir tarafında vatandaşların iftar sofralarına...

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığınca düzenlenen iftar programına katılan eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, helalleşme hatırlatması yaparak, AK Partili yöneticilerin Türkiye'nin dört bir tarafında vatandaşların iftar sofralarına katılma nedenini açıkladı.

İlçenin tarihi Paşa konağında düzenlenen iftar programında konuşan eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Partili yöneticilerin neden vatandaşların iftar sofralarına misafir olduğunu anlattı Tüfenkci, "Biz AK Parti ailesi olarak Ramazan'ın Kuran ayı olduğu, rahmet ve kardeşlik ayı olduğunu biliyoruz. Biliyoruz ki aynı zamanda Ramazan ayı helalleşme, kucaklaşma, bağlarımızı kuvvetlendirme ayı olacak. Onun için fakirin fukaranın sofrasında oluyoruz, milletin sofrasında oluyor ve milletin sesine kulak veriyoruz" dedi.

Tüfenkci, tüm teşkilat, yerel yönetici, partililerin ve vatandaşların Ramazan ayını da kutladı.

"Birliktelik mutlu ediyor"

Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak ise birlikte yapılan iftarların verdiği mutluğu ifade ederek Tüfenkci'ye teşekkür etti. Başkan Çakmak, "Değerli dava arkadaşlarımız, zaman zaman iftar programlarında olsun, toplantılarımızda olsun bulduğumu her fırsatta birlikte olmaya çalışıyoruz, Ramazan Ayı'nın bu güzel gününde birlikte olmak ayrıca mutlu ediyor. Başta milletvekilimiz olmak üzere katılan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu

İftar programı öncesi ilçede Tüfenkci ile birlikte ev ziyaretlerinde bulunan parti yönetimi ve Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, daha sonra ilçede esnafı ziyaret ederek bir süre görüştü, Tüfenkci ve Çakmak, ilçenin Güzel Kuyu meydanında bulunan kıraathanede vatandaşların taleplerini dinledi.

İftara Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, İlçe Başkanı Nedim Lale, parti yönetimi ve üyeleri katıldı - ŞANLIURFA

Son dakika haberi: Eski Bakan Tüfenkci: 'Ramazan aynı zamanda helalleşme, kucaklaşma ve bağlarımızı kuvvetlendirme ayı olacak
Son dakika haberi: Eski Bakan Tüfenkci: 'Ramazan aynı zamanda helalleşme, kucaklaşma ve bağlarımızı kuvvetlendirme ayı olacak
Son dakika haberi: Eski Bakan Tüfenkci: 'Ramazan aynı zamanda helalleşme, kucaklaşma ve bağlarımızı kuvvetlendirme ayı olacak
Son dakika haberi: Eski Bakan Tüfenkci: 'Ramazan aynı zamanda helalleşme, kucaklaşma ve bağlarımızı kuvvetlendirme ayı olacak
Son dakika haberi: Eski Bakan Tüfenkci: 'Ramazan aynı zamanda helalleşme, kucaklaşma ve bağlarımızı kuvvetlendirme ayı olacak
Son dakika haberi: Eski Bakan Tüfenkci: 'Ramazan aynı zamanda helalleşme, kucaklaşma ve bağlarımızı kuvvetlendirme ayı olacak
Son dakika haberi: Eski Bakan Tüfenkci: 'Ramazan aynı zamanda helalleşme, kucaklaşma ve bağlarımızı kuvvetlendirme ayı olacak

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Köyceğiz'de Ramazan bereketi yaşanıyor Köyceğiz'de Ramazan bereketi yaşanıyor

Şanlıurfa, Hisarcık, Siverek, Ramazan, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi: Eski Bakan Tüfenkci: 'Ramazan aynı zamanda helalleşme, kucaklaşma ve bağlarımızı kuvvetlendirme ayı olacak' - Son Dakika


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