Son dakika haberi! Pakistan, 91'inci Keşmir Şehitler Günü'nde Keşmir halkıyla dayanışmasını ifade etti - Son Dakika
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Son dakika haberi! Pakistan, 91'inci Keşmir Şehitler Günü'nde Keşmir halkıyla dayanışmasını ifade etti

14.07.2022 12:54
Son dakika haberi! Pakistan, 91'inci Keşmir Şehitler Günü'nde Keşmir halkıyla dayanışmasını ifade etti

Son dakika haber: Pakistan Dışişleri Bakanlığı, 91'inci Keşmir Şehitleri Günü'nde Keşmir Halkı ile dayanışma içerisinde olduğunu bildiren bir mesaj yayınladı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, 91'inci Keşmir Şehitleri Günü'nde Keşmir Halkı ile dayanışma içerisinde olduğunu bildiren bir mesaj yayınladı.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği 91'inci Keşmir Şehitleri Günü'nde Pakistan Dışişleri Bakanlığı'nın yayımladığı mesajı paylaştı. Mesajda, 1931 yılında Dogra kuvvetleri tarafından halk arasında ayrım gözetmeksizin şiddet uygulayan güçlere göğüs geren 22 Keşmir şehidini andığını vurgulayarak, "Ne yazık ki, Keşmirliler hala Hindistan'ın yasadışı işgaline karşı mücadele ediyor. Bugün bile, 900 yüz bin kişilik Hint işgal kuvvetleri, Cammu ve Keşmir'deki haksız işgallerini sürdürmek için Keşmir halkını en kötü şekilde bir askeri kuşatma altında tutmaya devam ediyor. Hindistan'ın 5 Ağustos 2019'daki yasadışı ve tek taraflı eylemleri, Keşmir halkını özgün kimliklerinden soyutlamak ve onları kendi topraklarında bir azınlığa dönüştürmek için düzenlenmiş bir başka girişimdir" ifadelerini kullandı.

Yargısız infazlarda 640'tan fazla Keşmirli'nin şehit olduğunu ve 120'sinin soğukkanlı biçimde şehit edildiğine dikkati çeken Pakistan Dışişleri Bakanlığı, "2020'de Hindistan, Keşmirlilerin duygularını inciterek, 1948'den beri her yıl kutlanan Keşmir Şehitler Günü'nde düzenlenen bölgesel resmi tatili rafa kaldırdı. Hindistan, ayrıca Şehitler Mezarlığındaki geleneksel şeref kıtası törenine de son verdi. 1931 yılındaki kahramanların ve bu adil mücadelede hayatlarını ortaya koyan tüm masum Keşmirlilerin paha biçilmez fedakarlıklarını onurlandırırken, Pakistan bir kez daha Hindistan'ı Yasadışı İşgal Altındaki Cammu ve Keşmir'deki (IIOJK) devlet terörizmini derhal durdurmaya, tüm insan hakları ihlallerine son vermeye, tüm siyasi mahkumları serbest bırakmaya, insanlık dışı askeri kuşatmayı kaldırmaya, işgal altındaki bölgenin demografik yapısını değiştirme girişimlerini durdurmaya ve Keşmir halkının meşru kendi kaderini tayin hakkını kullanmasına izin vermeye davet ediyor" açıklamasını yaptı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan, Ankara, India, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Son dakika haberi! Pakistan, 91'inci Keşmir Şehitler Günü'nde Keşmir halkıyla dayanışmasını ifade etti - Son Dakika

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