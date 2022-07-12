Son dakika haberi... DEAŞ liderlerinden Mahir El Agal Suriye'de öldürüldü - Son Dakika
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Son dakika haberi... DEAŞ liderlerinden Mahir El Agal Suriye'de öldürüldü

12.07.2022 16:49
Son dakika haberi... DEAŞ liderlerinden Mahir El Agal Suriye'de öldürüldü

Son dakika 3. sayfa haberine göre Terör örgütü DEAŞ liderlerinden Mahir El Agal'ın Suriye'de düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğü duyuruldu.

Terör örgütü DEAŞ liderlerinden Mahir El Agal'ın Suriye'de düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğü duyuruldu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), terör örgütü DEAŞ liderlerinden Mahir El Agal'ın Suriye'nin kuzeybatısında düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğünü ve yanındaki bir kişinin de ağır şekilde yaralandığını duyurdu. Agal'ın Irak ve Suriye dışındaki örgüt bağlantılarından sorumlu olduğunun belirtildiği açıklamada, "Operasyonun başarılı şekilde yürütülmesini sağlamak için geniş çaplı bir planlama yapıldı. İlk incelemelere göre sivil can kaybı yaşanmadı" denildi. - WASHINGTON

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Son dakika haberi... DEAŞ liderlerinden Mahir El Agal Suriye'de öldürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... DEAŞ liderlerinden Mahir El Agal Suriye'de öldürüldü - Son Dakika
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