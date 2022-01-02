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Son dakika haberi | Selçuklu'da 2021 yılında 4 bin 693 çift evlendi - Son Dakika

Son dakika haberi | Selçuklu'da 2021 yılında 4 bin 693 çift evlendi

02.01.2022 11:15
Son dakika haberi | Selçuklu'da 2021 yılında 4 bin 693 çift evlendi

Bir son dakika haberine göre Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi Evlendirme Memurluğunda 2021 yılında 4 bin 983 çiftin nikah talebini kabul etti.

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi Evlendirme Memurluğunda 2021 yılında 4 bin 983 çiftin nikah talebini kabul etti. Nikah talebi kabul edilen 4 bin 693 çift nikah masasına oturarak mutluluğa evet dedi.

2021 Yılı içerisinde Selçuklu'da ikamet eden 4 bin 644 çift Selçuklu Belediyesine başvurarak işlemlerini tamamlayarak evlenirken, 44 çift ise izin belgesi ile nikah memurluğuna başvurdu. Selçuklu'da bin 128 yabancı uyruklu vatandaş da yine müracaatlarını yaparak Selçuklu'da evlendi. Nikah Memurluğuna başvuran 183 çift ise nikah işlemlerini başlatmasına rağmen evlenmekten vazgeçtiklerini belirterek randevularını iptal etti. 107 çift ise Selçuklu Belediyesi'ne yaptığı başvuru ile başka bir ilde nikahının kıyılmasını talep etti.

"Yeni evlenen çiftlerimize mutluluklar diliyorum"

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da yıl içerisinde fırsat buldukça nikah kıyarak yeni evlenen çiftlerin mutluluklarına ortak oldu. Başkan Pekyatırmacı yaptığı açıklamada, "2021 yılında Selçuklu Belediyesi Evlendirme Memurluğumuza başvuran 4 bin 983 çiftimizden 4 bin 693 çiftin nikah akdini gerçekleştirdik. Selçuklu'da ikamet eden bin 128 yabancı uyruklu vatandaşımızın da talepleri alınarak nikahlarını kıydık. Ayrıca farklı illerden izin belgesi ile belediyemize müracaat eden 44 çiftimiz de Selçuklu'da mutluluğa 'evet' dedi. 2021 yılı içerisinde belediyemizde evlenen tüm çiftlerimize mutluluklar diliyorum" dedi.

2021 yılında Selçuklu Belediyesi'ne başvurarak evlenen tüm çiftlere Selçuklu Belediyesi tarafından Kuran-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye edildi. - KONYA

Son dakika haberi | Selçuklu'da 2021 yılında 4 bin 693 çift evlendi
Son dakika haberi | Selçuklu'da 2021 yılında 4 bin 693 çift evlendi

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Hisarcık, Selçuklu, Evlilik, Konya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi | Selçuklu'da 2021 yılında 4 bin 693 çift evlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Selçuklu'da 2021 yılında 4 bin 693 çift evlendi - Son Dakika
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