Son dakika haberi... Singapur Dışişleri Bakanlığı heyeti TBMM'de - Son Dakika

Türkiye- Singapur Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Singapur Dışişleri ve Ulusal Kalkınma Bakanlıklarında Kıdemli Devlet Bakanı Sim Ann ve beraberindeki heyet ile görüştü.

TBMM'deki görüşmede konuşan Ök, 2. Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere Türkiye'de bulunan Singapur heyetini TBMM'de ağırlamaktan memnun olduklarını söyledi.

Singapur'un Asya Pasifik bölgesindeki önemli ortaklardan birisi olduğunu, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine önem verdiklerini belirten Ök, şöyle konuştu:

"Kovid-19 salgınına rağmen iki ülke arasındaki ticaret hacmi 1,28 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ekonomilerimizin, salgının etkisinden çıkarak yükselişe geçtiği bu dönemde Türkiye, Singapur'un gıda tedarikinde yeni kaynak ülkeler arasına girdi. Ayrıca yeşil ve sürdürülebilir ekonomi, inovasyon, Ar-Ge, yenilenebilir enerji gibi önceliği her geçen gün artan alanlarla ilgili bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunularak iş birliğini geliştirmek amacıyla ilgili kurumların çalışmaları devam etmektedir. Singapurlu yatırımcıların Türkiye'ye gösterdiği ilgiden dolayı memnunuz. Savunma sanayi alanında düzenli temasımızın bulunmayışını ciddi bir eksiklik olarak görüyoruz. Bu konuda ilgili makamların diyaloğunu önemsiyoruz."

Nilgün Ök, Türkiye'nin FETÖ'ye karşı yürüttüğü mücadelede sağladıkları destek dolayısıyla Singapur'a ayrıca teşekkür ettiklerini dile getirdi.

"Daha çok alanda iş birliği bizi de mutlu eder"

Singapur Dışişleri ve Ulusal Kalkınma Bakanlıklarında Kıdemli Devlet Bakanı Sim Ann ise Türkiye ile çok güçlü ve dostane bir ilişkilerinin olduğunu aktardı.

İş birliği yapılabilecek alanlardan bazılarının kendisinin sorumlu olduğu bakanlığı kapsadığını aktaran Ann, "İki ülke arasındaki karşılıklı ticaretin pandemiye rağmen büyümüş olduğunu belirtmekten mutluluk duyuyorum. Bu büyüme tüm zamanların en yüksek rakamı, karşılıklı ve dengeli. Türkiye'nin, Singapur'u Asya'da kendisine önemli bir ortak olarak gördüğünü duymaktan çok mutluyuz. Daha çok alanda iş birliği bizi de mutlu eder. Genç bir ülke olsak da 1865 yılına dayanan Osmanlı İmparatorluğu ile ilişkilere ait kayıtlar bulduk. Dolayısıyla bağlarımızın eskiye gitmesinden ayrıca mutluluk duyuyoruz." dedi.