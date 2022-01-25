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Son dakika haberi | Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov: "Rusya'nın yakın zamanda saldıracağını düşünmüyoruz" - Son Dakika

Son dakika haberi | Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov: "Rusya'nın yakın zamanda saldıracağını düşünmüyoruz"

25.01.2022 23:52
Son dakika haberi | Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov: "Rusya'nın yakın zamanda saldıracağını düşünmüyoruz"

Son dakika gelişmesine göre Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Rusya tarafından bir saldırı ihtimalinin yakın zamanda gerçekleşmeyeceğini ifade etti.

Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Rusya tarafından bir saldırı ihtimalinin yakın zamanda gerçekleşmeyeceğini ifade etti.

Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Rusya sınırındaki yaşanan gerilime yönelik açıklamalarda bulundu. Savunma Bakanı Reznikov, Rusya tarafından bir saldırı ihtimalinin yakın zamanda gerçekleşmeyeceğini ifade etti. Reznikov, "Askeri açıdan düşünüldüğünde Rusya'nın saldırması için neden yok. Ancak bu saldırmayacağı anlamına da gelmiyor, risk her zaman var" şeklinde konuştu.

"Şoygu ile görüşmeye hazırız"

Yabancı ülkelerin de masada olması şartıyla Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşmeye hazır olduklarını belirten Reznikov, "Brüksel ya da Münih'te ABD, Birleşik Krallık gibi partnerlerimizin de olduğu masada Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile görüşmeye hazırız" ifadelerini kullandı. - KİEV

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Saldırı, Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi | Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov: 'Rusya'nın yakın zamanda saldıracağını düşünmüyoruz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov: "Rusya'nın yakın zamanda saldıracağını düşünmüyoruz" - Son Dakika
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