Çin'de 15 Temmuz şehitleri anıldı

Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen törende 6 yıl önce yapılan darbe girişiminde hayatını kaybedenler anıldı.

Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği'nde 15 Temmuz darbe girişiminin 6. yıl dönümü vesilesiyle anma töreni gerçekleştirildi. Şehitler anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan "15 Temmuz darbe girişimi" konulu videolar gösterildi. Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen yaptığı konuşmada, "Aziz milletimizin, ülkemizin demokrasisini ve geleceğini korumak için canını siper ettiği, 251 kardeşimizin şehit olduğu, 2 binden fazla vatandaşımızın gazi olduğu o eşsiz kahramanlık destanı hafızalarımızda dün gibi tazeliğini korumaktadır. Hain darbe girişimi karşısında gösterilen mertlik, yiğitlik, hem ülke içindeki hainlere hem de yurt dışındaki düşmanlarımıza karşı aziz milletimizin özgürlüğü, bağımsızlığı ve geleceği tehlikede olduğu zaman nasıl şahlandığını ve vatanına göz diken hainleri nasıl alaşağı ettiğini tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. O gece yazılan destan Çanakkale'nin, Kurtuluş Savaşı'nın, Kıbrıs'ın yanına altın harflerle yazılmıştır. Hiçbir farkı yoktur" dedi.

"TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ'Nİ DAHİ SALDIRILARININ HEDEFİ YAPMAKTAN UTANMAMIŞLARDIR"

Büyükelçi Önen, "O meşum gecede Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızmış FETÖ mensubu hainler, vatan topraklarının savunulması için bu yüce milletin alın teriyle temin edilmiş uçakları, tankları, silahları kendi halkına, masum insanlara, kadınlara, çocuklara, gerçek vatanseverlere doğrultmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni dahi saldırılarının hedefi yapmaktan utanmamışlardır. Dünyada ben başka hiçbir ülkede görmedim ki kendi meclisini bombalayan hainler olsun" diye konuştu.

Üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen darbecilerin kendi milletine karşı gösterdiği vahşet ve hıyaneti tanımlayacak kelimelerin bulunamadığını söyleyen Büyükelçi Önen, "Söz konusu alçak teşebbüs, Türkiye Cumhuriyetinin tarihindeki en kanlı terör eylemidir" ifadelerini kullandı. Önen, yurt dışında halen yaygın bir yapılanmaya sahip FETÖ'ye karşı tüm ülkelerin uyanık olması gerektiğini belirtti.

(Cenk Özkömür/İHA)