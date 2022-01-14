Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'de vatandaşlarla sohbet etti
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, deniz yoluyla geldiği Çengelköy sahilinde inerek, burada vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tuzla'da düzenlenen Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk'un Hizmete Giriş Töreni'ne katıldı. Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan deniz yoluyla Çengelköy'e gitti. Vapurdan inip sahile geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan burada kendisine seslenen vatandaşları selamlayarak sohbet etti. Vatandaşlar, kendileriyle sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'de vatandaşlarla sohbet etti - Son Dakika