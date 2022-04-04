Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık tazminat davası - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık tazminat davası

04.04.2022 12:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık tazminat davası

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, kişilik haklarına hakaret ettiği gerekçesiyle 1 milyon TL'lik tazminat davası açtı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, kişilik haklarına hakaret ettiği gerekçesiyle 1 milyon TL'lik tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, 22 Mart 2022'de TBMM'de partisini grup toplantısında yaptığı konuşma ve aynı gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle, Cumhurbaşkanının kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.Avukat Hüseyin Aydın yaptığı yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu hakkında ihtiyati tedbir kararı aldırıldığını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sistematik şekilde dile getirdiği ve dile getirme ihtimalinin kuvvetle muhtemel olduğu 'Beşli çetenin hamisi ve pazarlamacısı', 'Beşli çetenin tahsildarı' ve 'Tefecilere hizmet eden' ifadeleri için Sayın Cumhurbaşkanımızın kişilik haklarına yönelen saldırının önlenmesi ve kişilik haklarının korunması amacıyla Türk Medeni Kanunu'nun 24 ve 25'inci maddeleri kapsamında tedbir kararı verilmesi ve davalının söz konusu ifadeleri kullanmasının tedbiren durdurulması talep edilmiştir. Ankara 16'ncı Asliye Hukuk Mahkemesi, 01 Nisan 2022 tarihli ara kararı ile ihtiyati tedbir talebimizin kabulüne karar vererek, Türk Medeni Kanunu 24 ve 25'inci maddeler kapsamında Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında 'Beşli çetenin hamisi ve pazarlamacısı', 'Beşli çetenin tahsildarı' ve 'Tefecilere hizmet eden' ifadelerini kullanırken davalı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bundan sonraki süreçte daha dikkatli olması yönünde ihtiyati tedbiren uyarılmasına karar vermiştir" ifadelerini kullandı.


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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık tazminat davası - Son Dakika


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