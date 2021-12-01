Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Kişida ile telefonda görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, Japonya Başbakanı seçilmesi dolayısıyla Kişida'yı tebrik etti, Türkiye ve Japonya arasındaki yakın iş birliğini yeni dönemde de sürdüreceklerine inandığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı ekonomi, eğitim, afet yönetimi, enerji, güvenlik ve savunma sanayisi dahil geniş bir yelpazede daha da ileriye taşımayı arzu ettiklerini belirtti.