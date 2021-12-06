Üye Girişi
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Dolarda tüm ülke para birimleri karşısında bir yükselme söz konusudur" - Son Dakika

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Dolarda tüm ülke para birimleri karşısında bir yükselme söz konusudur"

06.12.2021 14:41

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Dolarda tüm ülke para birimleri karşısında bir yükselme söz konusudur" "Merkez Bankası'nın rezervleri son dönemde 35 milyarın üzerinde artışla 126 milyar doları aşmıştır" "Kurlardaki son dönemde yaşanan hareketlenmeyi sadece politika faizine bağlamak son...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Dolarda tüm ülke para birimleri karşısında bir yükselme söz konusudur"

" Merkez Bankası'nın rezervleri son dönemde 35 milyarın üzerinde artışla 126 milyar doları aşmıştır"

"Kurlardaki son dönemde yaşanan hareketlenmeyi sadece politika faizine bağlamak son derece yanlıştır ve Türkiye'nin başarısını yok sayma anlamına gelmektedir."

"Son dönemde yaşanan gelişmeleri, doların dünyada güçleniyor olması, para birimimize karşı spekülatif ve manipülatif hareketler ve ülkemizin döviz talebini arttıran etmenler çerçevesinde ele almak gerekmektedir"

"Para birimimiz manipülatif ataklara maruz kalmaktadır"

"Son dönemdeki kur hareketleri ekonomimizin gerçeklerine uygun değildir"

"Ekonomide dünya 5'ten büyüktür diyoruz"

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Dolarda tüm ülke para birimleri karşısında bir yükselme söz konusudur
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Dolarda tüm ülke para birimleri karşısında bir yükselme söz konusudur
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Dolarda tüm ülke para birimleri karşısında bir yükselme söz konusudur
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Dolarda tüm ülke para birimleri karşısında bir yükselme söz konusudur

Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 'Dolarda tüm ülke para birimleri karşısında bir yükselme söz konusudur' - Son Dakika


Son Dakika

Takip ettiği hamile kadını yürüyen merdivende taciz etti! 14:42 Takip ettiği hamile kadını yürüyen merdivende taciz etti!
Cinnet getiren baba, oğlunu öldürdü, eşi ve kızını ağır yaraladı 14:35 Cinnet getiren baba, oğlunu öldürdü, eşi ve kızını ağır yaraladı Siirt'te 10 bin liraya çoban aranıyor! 13:14 Siirt'te 10 bin liraya çoban aranıyor! Erdoğan, asgari ücret sorusunu yönelten muhabire sitem etti: Beni sıkıştırıyorsun 12:24 Erdoğan, asgari ücret sorusunu yönelten muhabire sitem etti: Beni sıkıştırıyorsun İstanbullular bu habere dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı 12:11 İstanbullular bu habere dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak? 11:37 Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak? Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu 11:21 Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins 10:52 Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins

Son Dakika Haberleri
14:41 Takip ettiği hamile kadını yürüyen merdivende taciz etti!
14:38 Raylarda yürüyen adam, trenin altında can verdi
14:23 Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi
14:20 Tümer Metin ağır eleştirdi: Bu skora aldanmayın
14:18 İktidara yakın Memur-Sen: Kasımda açlık sınırı 3 bin 107, yoksulluk sınırı 8 bin 823 lira oldu!
14:09 İstanbul'da şaşırtan görüntü: Sokak ortasında tuvaletini yaptı
14:04 HDP'lilerin dokunulmazlık dosyası Meclis Başkanlığı'nda
13:56 Son dakika gündem haberleri
13:54 Teşekkür plaketi aldığını sanırken 2.3 milyon euro dolandırıldı!
13:49 Türkiye sınırına sadece 5 km uzaklıkta! Onlarca ABD askeri silahlarıyla görüntülendi
Kahvedeki fiyat artışı durdurulamıyor! Kilosu yüzde 100 zamlandı Kahvedeki fiyat artışı durdurulamıyor! Kilosu yüzde 100 zamlandı         
14:46
Raylarda yürüyen adam, trenin altında can verdi Raylarda yürüyen adam, trenin altında can verdi         
14:39
Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi         
14:23
Aç kalınca şehir merkezine inen kurt, köpeklere yakalanınca acı son kaçınılmaz oldu Aç kalınca şehir merkezine inen kurt, köpeklere yakalanınca acı son kaçınılmaz oldu         
12:43
Son Dakika: Erdoğan'dan "Asgari ücret 4 bin TL olacak mı?" sorusuna cevap: İşçimizi zora sokamayacağız Son Dakika: Erdoğan'dan "Asgari ücret 4 bin TL olacak mı?" sorusuna cevap: İşçimizi zora sokamayacağız         
12:17
Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Cenk Tosun'la anlaşma sağlandı Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Cenk Tosun'la anlaşma sağlandı         
12:10
Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor         
11:24
Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti         
10:57
Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu         
10:36
Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi         
10:34
Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi         
10:00
Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi         
09:04
Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor         
08:48
En İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti En İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti         
08:14
Son Dakika: Van'da 4.9 büyüklüğünde deprem oldu Son Dakika: Van'da 4.9 büyüklüğünde deprem oldu         
07:30
Son Dakika: Türkiye'de 5 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 19 bin 357 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 5 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 19 bin 357 yeni vaka tespit edildi         
20:06
Teşekkür plaketi aldığını sanan iş insanı, attığı imza nedeniyle 2 milyon 300 bin euro kaybetti Teşekkür plaketi aldığını sanan iş insanı, attığı imza nedeniyle 2 milyon 300 bin euro kaybetti         
11:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2021 14:50:10. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Dolarda tüm ülke para birimleri karşısında bir yükselme söz konusudur" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement