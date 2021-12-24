Güney Kore hükümeti yolsuzluk suçlamasıyla 22 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Devlet Başkanı Park Geun-hye için af ilan etti.

Yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma suçlamalarından hüküm giyen ve 22 yıllık hapis cezasını çekmek üzere 2017'den bu yana tutuklu bulunan Güney Kore eski Devlet Başkanı Park Geun-hye'ye özgürlük yolu gözüktü. Güney Kore hükümeti, ulusal birliği güçlendirmeye yardımcı olacağı gerekçesiyle çıkarılan aftan Park'ın da faydalanacağını açıkladı. Park, yılbaşı öncesinde aftan yararlanması planlanan 3 bin 96 kişi arasına dahil edilirken 66 yaşındaki eski Başkan için verilen kararda politikacının kötüleşen sağlık durumunun da etkili olduğu öğrenildi. 2019 yılında omzundan ameliyat olan ve bu yıl kronik omuz ve bel ağrısı nedeniyle 3 kez hastaneye kaldırılan Park'ın şu anda tedavi için bulunduğu başkent Seul' deki bir hastaneden serbest bırakılacağı açıklandı.

Kararı hükümet verdi

Adalet Bakanı Park Beom-kye, eski Başkan Park'a yönelik af kararının bu hafta başlarında bakanlığın iki gün süren af inceleme komitesinin toplantısında ele alındığını ifade ederken Park hakkındaki af kararının alınmasında sağlık faktörünün çok önemli bir rol oynadığını belirtti. Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada af kararının Covid-19 salgını ile mücadele edildiği bu dönemde ulusal birliği güçlendirmek amacıyla alındığı bildirildi. 31 Aralık'tan itibaren yürürlüğe girecek olan affın, yolsuzluk suçlamasıyla 2015'ten 2017'ye kadar hapis yatan eski Başbakan Han Myeong-sook'un haklarının iadesini de içerdiği açıklandı.

Siyasette etkili bir isim

Ana muhalefetteki Halk Gücü Partisi'nin kalesi Daegu ve Kuzey Gyeongsang eyaletlerindeki seçmenler üzerinde büyük etkisi olan Park'ın tahliyesinin önümüzdeki Mart ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde önemli bir etkisinin olması bekleniyor. 31 Mart 2017 yılında görevi kötüye kullanma, rüşvet ve devlet sırlarını sızdırma suçlamalarından hüküm giyen Park, şimdiye dek yapılan duruşmalarda tüm suçlamaları reddetmişti. - SEUL