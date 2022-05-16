Son dakika haber: Bakan Soylu: "Kahraman Türk Polis Teşkilatı da biz de bu teröriste vereceğiniz cevabı bekliyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: Bakan Soylu: "Kahraman Türk Polis Teşkilatı da biz de bu teröriste vereceğiniz cevabı bekliyoruz"

16.05.2022 14:07
Son dakika haber: Bakan Soylu: "Kahraman Türk Polis Teşkilatı da biz de bu teröriste vereceğiniz cevabı bekliyoruz"

Bir son dakika haberine göre CHP Milletvekili Alican Önlü'nün polise saldırdığı görüntülerle ilgili paylaşım yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kahraman Türk Polis Teşkilatı da biz de bu teröriste vereceğiniz cevabı bekliyoruz.

CHP Milletvekili Alican Önlü'nün polise saldırdığı görüntülerle ilgili paylaşım yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kahraman Türk Polis Teşkilatı da biz de bu teröriste vereceğiniz cevabı bekliyoruz. Trollükle bu işler olmaz Kılıçdaroğlu" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından, CHP Milletvekili Alican Önlü'nün polise saldırdığı görüntüleri paylaşarak, "Sayın Kılıçdaroğlu; Terörist Mv. Alican Önlü'nün, terörist cenazesine katılmasını önlemek isteyen Polise saldırısına siz ve arkadaşlarınız ses çıkarmadınız. Kahraman Türk Polis Teşkilatı da biz de bu teröriste vereceğiniz cevabı bekliyoruz. Trollükle bu işler olmaz Kılıçdaroğlu" ifadelerine yer verdi.

(Oğuzhan Halil Özbek/İHA)

YORUMLAR
500
70 kilo bozuk parayı ederinden fazla kazanmak için hurdacıya satan şüpheli emniyet ekipleri tarafından yakalandı 70 kilo bozuk parayı ederinden fazla kazanmak için hurdacıya satan şüpheli emniyet ekipleri tarafından yakalandı Sarp Sınır Kapısı'ndaki Tır Kuyruğunu Görüntüleyen Kaya: 'Burada İnsani Bir Dram Var. Meseleyi Çözmesi Gerekenler Görmüyor, Duymuyor' Sarp Sınır Kapısı'ndaki Tır Kuyruğunu Görüntüleyen Kaya: 'Burada İnsani Bir Dram Var. Meseleyi Çözmesi Gerekenler Görmüyor, Duymuyor'

Cumhuriyet Halk Partisi, Alican Önlü, Polis, Türk, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber: Bakan Soylu: 'Kahraman Türk Polis Teşkilatı da biz de bu teröriste vereceğiniz cevabı bekliyoruz' - Son Dakika


Son Dakika
16:24 İdil'de kamyonette cesetleri bulunan iki kuzen PKK'nın örgüt içi infazına kurban gitmiş
16:21 İsveç lideri Andersson: NATO üyeliği için resmi başvuru yapmaya karar verdik
16:19 Survivor'da dokunulmazlık oyununda kaybeden Nisa, öfkeden tahta parkura kafa attı! Yardımına arkadaşları koştu
16:17 Kripto para dünyasının önemli CEO'sundan şaşırtan açıklama: Bitcoin'in ödeme yöntemi değil ve bir geleceği yok
16:16 Endonezya'nın Ladongi nehrinde balık avlamaya giden adam timsah tarafından parçalandı
16:16 Kanadalı senatörden İsveç ve Finlandiya'nın üyelikleri için inanılmaz öneri: Türkiye'yi NATO'dan atın
16:12 İlaçta yüzde 75'lik zam talebi: Sektörün dayanacak gücü kalmadı
16:09 Demokratik Alevi Hareketi bileşenlerinden LGBT+ açıklaması: Cemevlerimizde hiçbir ayrımcılık yoktur, kapımız LGBTİ+'lara ve cenazelerine açıktır
15:55 Cadiz forması giyen Akapo, Real Madrid maçında ayağına ciddi darbeler aldı: Ezikler ve kan izleri dikkat çekti
15:35 Yazıcıoğlu suikasti tanıklarından Erol Yıldız kazada hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 16:29:22. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Bakan Soylu: "Kahraman Türk Polis Teşkilatı da biz de bu teröriste vereceğiniz cevabı bekliyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement