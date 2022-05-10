Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Soylu, Kazakistan Savunma Bakanı Orgeneral Jaksylkov ile görüştü - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kazakistan Savunma Bakanı Orgeneral Ruslan Jaksylkov ile görüştü.

Bakan Soylu, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ziyareti kapsamında Türkiye'de bulunan Orgeneral Jaksylkov ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığında (GAMER) bir araya geldi.

İki ülke heyetlerinin de katıldığı görüşmede, bölgesel ve küresel güvenlik, kolluk eğitimi iş birliği, terörle mücadele, yabancı terörist savaşçılar, düzensiz göçle mücadele ve insani yardımlar ele alındı.

Bakan Soylu ayrıca, GAMER hakkında Orgeneral Jaksylkov'a bilgi verdi.