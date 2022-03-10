Son dakika haberleri... İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Anıtkabir'e ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Anıtkabir'e ziyaret

10.03.2022 00:57
Son dakika haberleri... İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Anıtkabir'e ziyaret

Son dakika haberi: Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret etti.

Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret etti.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Türkiye'ye geldi. 2008 yılından bu yana Türkiye'yi ziyaret eden ilk İsrailli lider olan Herzog, resmi ziyaretleri kapsamında ilk olarak Anıtkabir'e geldi. Herzog, beraberinde eşi Michal Herzog ve İsrail heyeti ile Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Saygı duruşunun ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Herzog, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Herzog, Anıtkabir'i ziyaretinden sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gidecek. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde devlet töreniyle karşılanacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek. Herzog'un bugün başlayan ziyareti kapsamında iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. - ANKARA

YORUMLAR
500
Son dakika: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Ankara'da Son dakika: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Ankara'da İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Anıtkabir'e ziyaret İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Anıtkabir'e ziyaret

cumhurbaşkanı, Anıtkabir, İsrail, Herzog, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri... İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Anıtkabir'e ziyaret - Son Dakika


Son Dakika
01:00 Manchester City, Sporting'le berabere kaldı! Yarı finali garantiledi
00:34 AFAD 37 il için alarm verdi! Gerekmedikçe dışarı çıkmayın
00:32 Hayranları merakla bekliyor! Necati Şaşmaz yazdı, Muazzez Ersoy okuyacak
00:28 İsrailli askerler, Kudüslü genci öldüresiye dövdü! O anlar kameraya yansıdı
00:22 Avrupa Ligi'nde kazanma olasılıkları belli oldu! Galatasaray'a verilen oranla hiç şans tanımadılar
00:00 Kar yağışı başladı! Tır ve kamyonların İstanbul'a girişi yasaklandı
23:28 Ertem Şener yıllar sonra sahalara döndü! Real Madrid-PSG karşılaşmasına damga vurdu
23:22 Akaryakıt zamları geri çekildi, iki kurum birbirine girdi! EPGİS sert açıklamalara yer verdi
22:53 Bu iddia çok konuşulur! Liste dışı kalmayan hakemlere şartlar ne olursa olsun maç verilecek
22:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden'la görüşecek! Gündemde petrol fiyatları yer alacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 01:07:16. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Anıtkabir'e ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement