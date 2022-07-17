Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal 'ın da babası olan Ali Sezal, 1989 yılında Refah Partisi 'nden Kahramanmaraş Belediye Başkanı seçildi. 2 dönem belediye başkanlığı yapan Sezal, 21'nci ve 22'nci dönemde Kahramanmaraş milletvekilliği yaptı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , 10 Eylül 2021'de Kahramanmaraş'ta gerçekleştirdiği toplu açılış töreninin ardından Ali Sezal'ı evinde ziyaret etmişti. 4 çocuk babası Ali Sezal, yarın düzenlenecek cenaze töreni ile toprağa verilecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Politika › Son dakika haberleri! Kahramanmaraş eski milletvekili Ali Sezal, hayatını kaybetti - Son Dakika

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