Son dakika haberleri! Kahramanmaraş eski milletvekili Ali Sezal, hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Kahramanmaraş eski milletvekili Ali Sezal, hayatını kaybetti

17.07.2022 13:36
Son dakika haberleri! Kahramanmaraş eski milletvekili Ali Sezal, hayatını kaybetti

Edinilen son dakika gelişmesine göre TBMM 21 ve 22'nci dönem Kahramanmaraş milletvekili Ali Sezal (76), akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

TBMM 21 ve 22'nci dönem Kahramanmaraş milletvekili Ali Sezal (76), akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal'ın da babası olan Ali Sezal, 1989 yılında Refah Partisi'nden Kahramanmaraş Belediye Başkanı seçildi. 2 dönem belediye başkanlığı yapan Sezal, 21'nci ve 22'nci dönemde Kahramanmaraş milletvekilliği yaptı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Eylül 2021'de Kahramanmaraş'ta gerçekleştirdiği toplu açılış töreninin ardından Ali Sezal'ı evinde ziyaret etmişti. 4 çocuk babası Ali Sezal, yarın düzenlenecek cenaze töreni ile toprağa verilecek.


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Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Milletvekili, Ali Sezal, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Son dakika haberleri! Kahramanmaraş eski milletvekili Ali Sezal, hayatını kaybetti - Son Dakika

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