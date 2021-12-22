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Son dakika haberleri | Kanada Başbakanı Trudeau, kendisini karantinaya aldı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Kanada Başbakanı Trudeau, kendisini karantinaya aldı

22.12.2021 23:56
Son dakika haberleri | Kanada Başbakanı Trudeau, kendisini karantinaya aldı

Son dakika politika haberi: Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ekibinden altı kişinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine kendisini karantinaya aldığını duyurdu.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ekibinden altı kişinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine kendisini karantinaya aldığını duyurdu.

Başbakan Trudeau, başkent Ottawa'daki konutundan düzenlediği çevrim içi basın toplantısında, ofisinden üç memur ile koruma ekibinden üç güvenlik görevlisinin Kovid-19 ile enfekte olduğunu belirtti.

Düzenli testlerden geçtiğini ve temaslarını mümkün olduğunca azaltmak gibi halk sağlığı protokollerini izlediğini anlatan Trudeau, "Şimdiye kadarki tavsiyeleri yerine getirdim. Hızlı testler ile düzenli testleri yaptırdım. Şu ana kadarki sonuçlar negatif. Pozitif çıkan test sonucu olursa bunu bileceksiniz, söz veriyorum. Personelimle olan temasımın doğası göz önüne alındığında, tam izolasyona giriyorum. Elbette halk sağlığı yönergelerini takip etmeyi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Trudeau, personelinin ve güvenlik görevlilerinin pozitif test sonuçlarını ne zaman öğrendiğine ilişkin bilgi paylaşmadı.

Halk sağlığı kısıtlamalarından etkilenenler için destek programları

Bu arada federal hükümet, Omicron varyantının neden olduğu yeni halk sağlığı kısıtlamalarından etkilenenlere uygulanacak çeşitli destek programlarını geçici olarak genişlettiğini açıkladı.

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Chrystia Freeland ile İstihdam ve İşgücü Geliştirme Bakanı Carla Qualtrough, düzenledikleri basın toplantısında, yeni desteklere dair açıklamalarda bulundular.

Yeni uygulamayla tam kapanma yerine kapasitelerine yüzde 50 veya daha fazla sınırlama getiren işverenlere, gelirlerindeki düşme oranlarına göre destek yardımları yapılacak.

Hükümet, söz konusu uygulamadan etkilenen işçilere de haftalık 300 Kanada Doları işçi tecrit yardımı verecek.

Maliye Bakanı Freeland, uygulamanın 12 Şubat 2022 tarihine kadar geçerli olacağını açıkladı.

Kanada'da, Kovid-19'un Omicron ve diğer varyantlarının etkisini artırması üzerine, bar, lokanta, spor merkezleri, sinema, tiyatro ve okullar için bazı bölgelerde tam kapanmaya gidilirken bazı bölgelerde yüzde 50 kapasite sınırlaması getirilmişti.

Ülkede daha önce hafifletilen seyahat kısıtlamaları ise yeniden uygulamaya konulmuştu.

Justin Trudeau, Başbakan, Ottawa, Kanada, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri | Kanada Başbakanı Trudeau, kendisini karantinaya aldı - Son Dakika


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