Son dakika haberleri... Kazakistan'da iktidar partisi Nur Otan'ın ismi Amanat olarak değişti - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Kazakistan'da iktidar partisi Nur Otan'ın ismi Amanat olarak değişti

01.03.2022 11:07
Son dakika haberleri... Kazakistan'da iktidar partisi Nur Otan'ın ismi Amanat olarak değişti

Edinilen son dakika haberine göre Kazakistan'da Nursultan Nazarbayev'in kurucusu olduğu Nur Otan partisinin Amanat (Emanet) olarak yeniden adlandırılması kararlaştırıldı.

Kazakistan'da Nursultan Nazarbayev'in kurucusu olduğu Nur Otan partisinin Amanat (Emanet) olarak yeniden adlandırılması kararlaştırıldı.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da video konferans yoluyla yapılan Nur Otan partisinin olağanüstü toplantısına Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Meclis Başkanı Erlan Koşanov ve parti üyeleri katıldı. Partide reform yapılmasına ilişkin konuların ele alındığı toplantıda Koşanov, partinin isminin değiştirilmesini önerdi. Koşanov, ülkeyle birlikte partinin de yenilenmesi gerektiğini belirterek, "Partinin faaliyetlerini yeni anlamlarla doldurmak için gerekli değişikler yapılmalı. Bu bağlamda partinin isminin de değiştirilmesini doğru buluyoruz. Bu toprakları bize babalarımız emanet etti ve biz bunu gelecek nesillere aktarmalıyız. Halkın birliğini, dostluğunu ve çalışkanlığı gelecek nesillere aktarmalıyız. Bu bağlamda parlamento çoğunluğunu oluşturan partinin ismini 'Amanet' (Emanet) olarak değiştirmeyi öneriyorum" dedi.

Tokayev'den destek

Söz konusu öneriyi destekleyen Cumhurbaşkanı Tokayev, "Amanat"ın ataların vasiyeti, gelecek nesillere bir mesaj anlamına geldiğini söyledi. Yeni ismin güçlü bir devlet olma değerlerini, atalardan gelecek nesillere bırakılan vatanın büyük bozkırlarını bünyesinde barındırdığını dile getiren Tokayev, "Nur Otan partisinin Amanat olarak yeniden adlandırılmasını resmen destekliyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Tokayev, partinin yenilenmesinin isim değiştirmekle sınırlı kalmayıp, toplumun isteği üzerine tamamen değişmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Tokayev, geçtiğimiz yıl iktidar partisi Nur Otan'ın başkanlığını Nazarbayev'den devralmış, ocak ayında akaryakıt fiyatlarının protesto edilmesi sonucu çıkan olayların ardından yeniden parti başkanlığına seçilmişti.

Nur Otan partisi, 1999 yılında eski Cumhurbaşkanı Nazarbayev tarafından kurulmuştu. - BİŞKEK

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Kazakistan'da iktidar partisi Nur Otan'ın ismi 'Amanat' olarak değiştirildi Kazakistan'da iktidar partisi Nur Otan'ın ismi 'Amanat' olarak değiştirildi

Nursultan Nazarbayev, cumhurbaşkanı, Kazakistan, İktidar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri... Kazakistan'da iktidar partisi Nur Otan'ın ismi Amanat olarak değişti - Son Dakika


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