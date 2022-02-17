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Son dakika haberleri | Kılca: "Eser ve proje üretmede ilçemizi zirveye taşımakta kararlıyız" - Son Dakika

Son dakika haberleri | Kılca: "Eser ve proje üretmede ilçemizi zirveye taşımakta kararlıyız"

17.02.2022 13:45
Son dakika haberleri | Kılca: "Eser ve proje üretmede ilçemizi zirveye taşımakta kararlıyız"

Son dakika haber: Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı'nın Kocaeli'de düzenlenen (UCLG-MEWA) İstişare Toplantısı'na katıldı.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı'nın Kocaeli'de düzenlenen (UCLG-MEWA) İstişare Toplantısı'na katıldı.

Karatay Belediye Başkanı Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı'nın (UCLG-MEWA) İstişare Toplantısı'na katıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve çevrimiçi olarak da katılımın olduğu toplantıda Başkan Hasan Kılca da bir konuşma yaptı.

UCLG-MEWA İstişare Toplantılarının ikinci gününde düzenlenen "MEWA Bölgesi'nde Yerel Raporlamanın Öncü Kentleri" oturumuna konuşmacı olarak katılan Hasan Kılca, UCLG-MEWA Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının yerel düzeyde izlenmesine yönelik olarak Karatay Belediyesi tarafından hazırlanan "Gönüllü Yerel Değerlendirme Raporu"ndan (Voluntary Local Review-VLR) bahsetti.

"VLR Raporu'nu hazırlayan ilk ilçe belediyeleri arasında olmak gurur verici"

Karatay Belediyesinin Türkiye'de ilçe belediyeleri arasında söz konusu raporu ilk defa hazırlayan belediyeler arasında olduğuna vurgu yaparak bunun kendileri için gurur verici olduğunu aktaran Başkan Hasan Kılca, hazırladıkları rapor ve ayrıntıları ile ilgili olarak şunları söyledi; "Sürdürülebilir kalkınmanın önemine, ilçemize ve tüm insanlığa sağlayacağı yararların farkında olarak bir an evvel harekete geçilebilmesi için UCLG MEWA yetkilileri, personelimize Gönüllü Yerel Değerlendirme Raporu'nun hazırlanması eğitimler verdi. Uzun çaba, çalışma ve gayretler neticesinde Karatay Belediyesi olarak şu anda Türkiye'de VLR Raporu'nu hazırlayan ilk üç ilçe belediyesi arasında olmanın gururunu yaşıyoruz. Raporumuzu Türkçe ve İngilizce olarak hazırladık ve böylece söz konusu rapor, belediyemiz öncülüğünde dünyayla buluşmuş olacak. Ulusal ve uluslararası paydaşlarımızla hazırladığımız raporumuzun; mevcut faaliyetlerimizin sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle de örtüştüğünü görmek bizler için ayrıca bir mutluluk kaynağı. Yine memnuniyetle dile getirmeliyim ki bugüne kadar Karatay'ımız için yaptığımız çalışmalar, uluslararası hedeflerimize de katkı sunuyor."

"Karatayımızı eser ve proje üretmede zirveye taşımakta kararlıyız"

Hasan Kılca, Karatay Belediyesi olarak hayata geçirecekleri her proje ve yatırımın kendilerini belirlenen küresel hedeflere ulaştıracağına vurgu yaparak, "Geliştireceğimiz eylem ve politikaları, Gönüllü Yerel Değerlendirme Raporumuzla ortaya çıkan tablo sayesinde şekillendireceğiz. İlçemize ve vatandaşlarımıza ideolojik yaklaşımlarla değil; altyapıdan üstyapıya, ulaştırmadan yenilenebilir enerjiye, akıllı şehirlerden yeşil teknolojilere kadar her alanda eser siyasetiyle hizmet etmeye devam edeceğiz. Çünkü biz Karatayımızı belediyecilikte, eser ve proje üretmede, en yüksek noktaya, zirveye taşımakta kararlıyız" diye konuştu. - KONYA

Son dakika haberleri | Kılca: Eser ve proje üretmede ilçemizi zirveye taşımakta kararlıyız
Son dakika haberleri | Kılca: Eser ve proje üretmede ilçemizi zirveye taşımakta kararlıyız
Son dakika haberleri | Kılca: Eser ve proje üretmede ilçemizi zirveye taşımakta kararlıyız
Son dakika haberleri | Kılca: Eser ve proje üretmede ilçemizi zirveye taşımakta kararlıyız

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Hasan Kılca, Hisarcık, Karatay, Konya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri | Kılca: 'Eser ve proje üretmede ilçemizi zirveye taşımakta kararlıyız' - Son Dakika


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