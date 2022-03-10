Son dakika haberleri! Polonya Başbakanı Morawiecki: "6 aya kadar Rus gazına bağımlılık bitecek" - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Polonya Başbakanı Morawiecki: "6 aya kadar Rus gazına bağımlılık bitecek"

10.03.2022 01:03
Son dakika haberleri! Polonya Başbakanı Morawiecki: "6 aya kadar Rus gazına bağımlılık bitecek"

Son dakika gelişmesine göre Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, ülkesinin Rus gazına olan bağımlılığına değinerek, "6 aya kadar Rus gazına bağımlılık bitecek" dedi.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, ülkesinin Rus gazına olan bağımlılığına değinerek, "6 aya kadar Rus gazına bağımlılık bitecek" dedi.

Geçen yıl yapımı duran Baltık Doğal Gaz Boru Hattı'nda çalışmalar yeniden başladı. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki yaptığı açıklamada, "Son 5 yılda Norveç'e uzanan Baltık Boru Hattı'nı inşa ettik ve onyıllar sonra Rus gazından bağımsız olacağız" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu geçtiğimiz salı gün dzüenlediği toplantıda, Rus gazından bağımsızlaşma eylem planını açıklamış, yıl sonuna dek AB içinde gaz kullanımının 3'te 2 oranda azaltılacağı ve 2023'te Rus gazından tamamen bağımsız olunacağı öngörülmüştü. Başbakan Morawiecki ise öngörülere kıyasla Polonya'nın bu tarihten çok daha önce 6 ay gibi bir süre sonunda bu bağımsızlığa erişeceğini açıkladı.

Baltık Doğal Gaz Boru Hattı'nın devreye alınması için muhtemel tarihi Başbakan Morawiecki tarafından böylece kısmende olsa duyurulmuş oldu.

Polonya'nın gaz depolarının yüze 80'ini dolu

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden birkaç gün önce Devlet Varlıkları Bakanı Jacek Sasin, Rusya'dan gelen gaz arzını sınırlamaya hazır olduklarını ve halihazırda devletin gaz depolarının yüzde 80'inin dolu olduğunu bildirmişti. Polonya'nın gaz stoğu bağlamında iyi bir konumda olduğunu aktaran Sasin, Swinoujscie'deki gaz terminalinin açıldığını ve sürekli olarak genişletildiğini, bunun gibi yatırımların Rus gazındaki muhtemel tedarik sorunlarından Polonya'yı bağımsız kılacak önemli hamleler olduğunu aktarmıştı. - VARŞOVA

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Doğalgaz, Polonya, Norveç, Rus, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri! Polonya Başbakanı Morawiecki: '6 aya kadar Rus gazına bağımlılık bitecek' - Son Dakika


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