Son dakika... Savaşta ele geçirilen Rus tankları Çekya'nın Başkenti Prag'da sergileniyor - Son Dakika
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Son dakika... Savaşta ele geçirilen Rus tankları Çekya'nın Başkenti Prag'da sergileniyor

12.07.2022 09:30

Son dakika haberleri... Ukrayna tarafından Rus ordusundan ele geçirilen tank, füzesavar, tanksavar gibi askeri teçhizatlar Çekya'nın Başkenti Prag'da Letna meydanında sergilenmeye başlandı.

Ukrayna tarafından Rus ordusundan ele geçirilen tank, füzesavar, tanksavar gibi askeri teçhizatlar Çekya'nın Başkenti Prag'da Letna meydanında sergilenmeye başlandı.

Ukrayna'nın Rusya'nın saldırganlığını Avrupa'da daha fazla anlatmak için başlattığı Rus ordusundan ele geçirilen askeri teçhizatın sergilenmesine Çekya'nın Başkenti Prag'da da devam ediliyor. Başkent Prag'da Letna Meydanı'nda düzenlenen serginin açılışına Çekya İçişleri Bakanı Vit Rakusan, Ukrayna İçişleri Bakanı Denys Monastyrsky, Avrupa Konseyi İçişleri Komiseri Ylva Johansson ve Prag Belediye Başkanı Zdenek Hrib katıldı.

Yüzlerce Çek ve Ukraynalının ilgi gösterdiği sergide konuşan Çekya İçişleri Bakanı Vit Rakusan, "Ukraynalı meslektaşımın bu serginin açılışında bulunması benim için büyük onur. Ukrayna'nın bu cesur direnişini sürdürmesini istiyor ve destekliyorum. Tüm dünyanın Ukrayna vatandaşlarına gösterdikleri cesaretten dolayı şapka çıkartmaları gerekir" dedi.

Ukrayna İçişleri Bakanı Denys Monastyrsky ise "Ruslardan ilk kurtardığımız bölgedeyken bu fikir aklıma geldi. Avrupa'nın Rus teknolojisini görmesi gerekir. Bu teçhizat Çernihiv bölgesinden getirildi. Bunların getirilmesi zor olmadı. Durdurulması zordu. Çekya'ya desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Burada her yerde bayrağımız dalgalanıyor. Ben de Ukrayna'da tüm devlet kuruluşlarında Çekya bayrağının dalgalanacağı sözünü veriyorum" ifadelerini kullandı.

"Tankları durdurmak için birçok Ukraynalı hayatını kaybetti"

Avrupa Konseyi İçişleri Komiseri Ylva Johansson tankları durdurmak için birçok Ukraynalının hayatını kaybettiğini söyleyerek, "Burada sergilenen füzelerin aynısı her an Ukrayna'da başka Ukraynalıların üzerine düşebilir. Bu tankları durdurmak için birçok Ukraynalı hayatını kaybetti. Ukraynalılar ülkeleri için asker olmayı öğrendiler. Desteğimiz devam edecek" dedi.

Düzenlenen serginin açılışına katılan Anna Lavr isimli Ukraynalı, "Ukraynalıyım ve Prag'a geldim. Ailem hala Ukrayna'da. Onlar için endişeliyim. Burada da ülkemin insanları için çalışıyorum. Gönüllü olarak onlara burada yardım ediyorum" dedi.

Ukraynalı Vladimir isimli genç ise "Babam Ukrayna'da. Ben gönüllü olarak burada çalışıyorum. Sürekli olarak ailemi düşünüyorum ve onlar için korkuyorum. Bu olan her şey beni korkutuyor. Umarım yakında her şey bitecek ve biz kazanacağız. Umarım Ukrayna'da yaşam normale döner" şeklinde konuştu.

(Özgür Öztürk/İHA)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Son dakika... Savaşta ele geçirilen Rus tankları Çekya'nın Başkenti Prag'da sergileniyor - Son Dakika

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