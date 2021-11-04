Son dakika haberleri | Sözcü Kalın: "(İdlib'e yeni bir operasyon) Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz onu hep söylüyor, 'Bir gece ansızın gelebiliriz.' İhtiyaçlar çerçevesinde...
04.11.2021 16:52
Son dakika politika haberi... Sözcü Kalın: "(İdlib'e yeni bir operasyon) Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz onu hep söylüyor, 'Bir gece ansızın gelebiliriz.' İhtiyaçlar çerçevesinde bunun hesapları Türk Silahlı Kuvvetleri ve istihbarat birimlerimiz tarafından yapılır. Biz zaten Suriye'de sahadayız.
Sözcü Kalın: "(İdlib'e yeni bir operasyon) Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz onu hep söylüyor, 'Bir gece ansızın gelebiliriz.' İhtiyaçlar çerçevesinde bunun hesapları Türk Silahlı Kuvvetleri ve istihbarat birimlerimiz tarafından yapılır. Biz zaten Suriye'de sahadayız. Orada bulunmamızın temel sebebi bizim kendi sınır güvenliğimizi sınırın ötesinde inşa etmektir." - ANKARA
Politika, Son Dakika
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Son dakika haberleri | Sözcü Kalın: '(İdlib'e yeni bir operasyon) Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz onu hep söylüyor, 'Bir gece ansızın gelebiliriz.' İhtiyaçlar çerçevesinde... - Son Dakika
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