Son dakika haberleri: TMO alım pirimi desteğine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri: TMO alım pirimi desteğine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

21.07.2022 06:01
Son dakika haberleri: TMO alım pirimi desteğine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Gelen son dakika haberine göre Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre çiftçilere buğday ürünü için kilogram başına 1 TL, arpa ürünü için kilogram başına 0,50 TL "Tarım Mahsulleri Ofisi Alım Primi Desteği" ödenecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre çiftçilere buğday ürünü için kilogram başına 1 TL, arpa ürünü için kilogram başına 0,50 TL "Tarım Mahsulleri Ofisi Alım Primi Desteği" ödenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre 2022 yılında Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olarak arpa buğday üretimi yapan, ürettikleri ürünlerini TMO'ya satan ve bu satışlarını alım satım belgesi ile belgelendiren çiftçilere buğday ürünü için kilogram başına 1 TL, arpa ürünü için kilogram başına 0.50 TL "TMO Alım Primi Desteği" ödenecek. 2022 üretim yılı içerisinde ÇKS'de kayıtlı olan ve desteklemeden yaralanmak isteyen çiftçilerin en geç 01.09.2022 tarihine kadar ürünlerini TMO'ya satarak, 16.09.2022 tarihine kadar ÇKS'de kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüklerine alım satım belgeleri ile müracaat etmeleri gerekecek. - ANKARA

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Son dakika haberleri: TMO alım pirimi desteğine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:55 İTÜ'de yemekhane ücretlerine yapılan yüzde 150'lik zam sonrası öğrenciler eylem yaptı
00:41 Korona tablosunda vakaların tırmanışı sürüyor! 1 haftada vaka sayıları neredeyse 2 katına çıktı
00:26 Biden'ın "Kansere sahibim" sözleri merak uyandırdı! Dedikodular sonrası Beyaz Saray'dan açıklama geldi
00:14 Düzce'deki meydana gelen deprem sonrası iki ildeki vatandaşlar kendilerini sokağa attı
00:12 Jorge Jesus'tan transfer sorusuna tepki: Kiev rövanşında oynayamayacak oyuncular için konuşmaya gerek yok
23:46 Fener'in Devler Ligi ön eleme maçında oyuna giren Arda Güler taraftarı heyecanlandırdı! Genç yıldız çektiği şut sonrası ilginç anlar yaşandı
23:15 Düzce 4.2 şiddetindeki depremle sallandı! AFAD'dan "Olumsuz ihbar bulunmamaktadır" açıklaması geldi
22:54 Temsilcimiz Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu maçında Dinamo Kiev ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı
22:06 Adana Havalimanı'nda çekilen fotoğraf sosyal medyada gündem oldu! Çifti görenler "Geçmişten gelmişler" yorumunda bulundu
21:47 Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçının ilk yarısında sarı kart gören Joshua King tepki topladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 06:18:13. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: TMO alım pirimi desteğine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement