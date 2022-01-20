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Son dakika haberleri... Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan: "Siyasi iktidar hayır kurumu vazifesi yapıyor" - Son Dakika

Son dakika haberleri... Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan: "Siyasi iktidar hayır kurumu vazifesi yapıyor"

20.01.2022 15:50
Son dakika haberleri... Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan: "Siyasi iktidar hayır kurumu vazifesi yapıyor"

Son dakika haberler... Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Kış ortasında elektriğe yüzde 52-127 arası, doğalgaza yüzde 25, kömüre yüzde 72, oduna yüzde 32,6 zam yapıldıktan sonra çıkıp 4 milyon haneye 'ısınma desteği' verileceğini açıklıyorlar.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Kış ortasında elektriğe yüzde 52-127 arası, doğalgaza yüzde 25, kömüre yüzde 72, oduna yüzde 32,6 zam yapıldıktan sonra çıkıp 4 milyon haneye 'ısınma desteği' verileceğini açıklıyorlar. ve hep söylediğimiz gibi siyasi iktidar hayır kurumu vazifesi yapıyor" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Merkezinde düzenlenen toplantıda konuşan Partinin Genel Başkanı Erbakan, konuşmasında işsizlik problemlerinin devasa bir noktada olduğunu söyleyerek, " Yoksulluk, hayat pahalılığı yanında en önemli problemlerimizden bir tanesi de devasa işsizlik rakamlarımızdır. 10 milyona yakın işsizimiz kan ağlıyor, çaresizlik içerisinde hayatta kalmaya çalışıyor. TÜİK'in 10 Ocak'ta açıkladığı Kasım 2021 işsizlik verilerine göre İşsiz sayısı, bir önceki aya kıyasla 39 bin kişi arttı. Bu rakam yıllık artışın 500 bin kişi olması demektir" diye konuştu.

"Dini değerlerimizi hiçe sayarak, şarkı sözleriyle saldırılması asla kabul edilemez"

Geçtiğimiz hafta bir cemaat yurdunda gerçekleşen intihar olayına değinen Erbakan, " Malum çevreler dine, dini değerlere, cemaatlere topyekun saldırıya geçtiler. Bu ölümün sebebi, sorumlusu cemaatlerdir noktasına getirdiler. Bu çarpık mantığı anlamakta zorlanıyoruz. Bir üniversite öğrencisi intihar ettiği zaman o üniversiteyi sorumlu kabul edip, bütün üniversiteleri kapatalım, engelleyelim mi diyeceğiz? veya ASELSAN'da gerçekleşen intiharlar dolayısıyla ASELSAN'ı sorumlu tutup, kapatalım mı diyeceğiz? Böyle bir mantıksızlığı nasıl izah edebiliriz? Aynı çevreler Cenabı Allah'ın bir peygamberine ve o peygamberin eşine saldırma cüretini de göstermekten çekinmemektedir. Milletimizin inancını, dini değerlerimizi hiçe sayarak, Hz. Adem ve Hz. Havva annemize şarkı sözleriyle saldırılması asla kabul edilemez. Gerçek cahiller ve gafiller Hz. Adem' e yani bir peygambere dil uzatanlar ile bu dil uzatmayı düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirmeye kalkışanlardır" şeklinde konuştu.

"Bu saçmalıkların bir an önce ortadan kaldırılması gereklidir"

Ayrıca uçak yolculuklarında uygulanmaya devam PSR testine de tepki veren Erbakan, "Bu virüs 10 saatlik otobüs yolculuğunda, 15 saatlik tren yolculuğunda, sinemada, tiyatroda bulaşmayacak, 1 saatlik uçak yolculuğunda bulaşacak. Bir diğer çarpıklık da, 18 yaşından küçüklerden PCR testi istenmemesi. Bu nasıl bir mantıktır? 15-16-17 yaşlarında olan yolcular virüs taşımıyor mu, bulaştırmıyor mu? Belki biraz sert bir ifade olacak ama bütün bu saçmalıkların bir an önce ortadan kaldırılması gereklidir" ifadelerini kaydetti. - ANKARA

Son dakika haberleri... Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan: Siyasi iktidar hayır kurumu vazifesi yapıyor

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Muhammed Ali Fatih Erbakan, Refah Partisi, İşsizlik, İktidar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri... Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan: 'Siyasi iktidar hayır kurumu vazifesi yapıyor' - Son Dakika


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