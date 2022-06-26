Son dakika... İçişleri Bakanı Soylu, CHP Grup Başkanvekili Özel'e 1 milyon liralık tazminat davası açtı - Son Dakika
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Son dakika... İçişleri Bakanı Soylu, CHP Grup Başkanvekili Özel'e 1 milyon liralık tazminat davası açtı

26.06.2022 11:22
Son dakika... İçişleri Bakanı Soylu, CHP Grup Başkanvekili Özel'e 1 milyon liralık tazminat davası açtı

Son dakika habere göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

Bakan Soylu'nun avukatı Uğur Kızılca, yaptığı açıklamada, sosyal medya paylaşımıyla doğrudan müvekkilinin şahsını hedef alan asılsız isnat, iftira ve hakaretlerde bulunan, kişilik haklarını ihlal eden Özel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti.

Kızılca, Özel hakkında, "hukuksal temelden, siyaset ahlakından ve edebinden yoksun" paylaşımı nedeniyle 1 milyon liralık manevi tazminata hükmedilmesi, kınanma ve manevi tazminat kararının en yüksek tirajlı 5 gazetede yayınlanması talebiyle manevi tazminat davası açıldığını ifade etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Son dakika... İçişleri Bakanı Soylu, CHP Grup Başkanvekili Özel'e 1 milyon liralık tazminat davası açtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika... İçişleri Bakanı Soylu, CHP Grup Başkanvekili Özel'e 1 milyon liralık tazminat davası açtı - Son Dakika
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