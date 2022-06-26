Son dakika... Karatay Belediyesi yeni yaptığı parklara şehitlerin ismini verdi - Son Dakika
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Son dakika... Karatay Belediyesi yeni yaptığı parklara şehitlerin ismini verdi

26.06.2022 10:13
Son dakika... Karatay Belediyesi yeni yaptığı parklara şehitlerin ismini verdi

Son dakika politika haberi: Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, vatanı ve ülkemizi savunurken şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz ile emniyet mensuplarının isimlerini ilçeye kazandırdığı 20 yeni parka verdi.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, vatanı ve ülkemizi savunurken şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz ile emniyet mensuplarının isimlerini ilçeye kazandırdığı 20 yeni parka verdi.

Karatay Belediyesi, vatanımızı canı pahasına savunan ve bu uğurda şehadet mertebesine erişen şehitlerimizin isimlerini hayata geçirdiği hizmetlerinde yaşatmaya devam ediyor. Bu çerçevede Karatay Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçenin farklı mahallelerinde tamamlanan 20 parka şehitlerimizin ismi verildi. Karataylı şehitlerimizin isimlerinin verildiği parklar ise şunlar; Şehit Selçuk Alkış Parkı, Şehit Muharrem Öksüz Parkı, Şehit Ali Ergün Parkı, Şehit İsmail Kozan Parkı, Şehit Ahmet Korkmaz Parkı, Şehit Ömer Çakmak Parkı, Şehit Recep Alpmala Parkı, Şehit Abdulmenaf Yavuz Parkı, Şehit Fikret Dinçer Parkı, Şehit Serkan Güleç Parkı, Şehit Hilmi Çağlar Parkı, Şehit Bayram Tekin Parkı, Şehit İsmail Bölge Parkı, Şehit Süleyman Kuş Parkı, Şehit Hasan Tarım Parkı, Şehit Mehmet Yaralı Parkı, Şehit Yaşar İnce Parkı, Şehit Mustafa Koçoğlu Parkı, Şehit Orçun Yaldır Parkı ve Şehit İsmail Yalçın Parkı.

"Çocuklarımız şehitlerimizin isimlerinin gölgesinde büyüyecek"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçenin farklı mahallelerine kazandırdıkları parklara şehitlerin isminin verilmesinin bir vefa örneği olduğunu belirterek, vatan ve millet için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerin hiçbir zaman unutulmayacağının altını çizdi. Başkan Hasan Kılca, "Şehitlerimiz ve gazilerimiz bizim baş tacımızdır. Belediye Meclisimizde aldığımız kararla terörle mücadele sırasında kahramanca çarpışarak şehit olan askerlerimizin adlarını ilçemizdeki parklarımıza verdik. Bu konuya hassasiyetle ve duyarlı bir şekilde yaklaşan tüm meclis üyelerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Vatan için şehit olan askerlerimizin ismini yaşatmak ve şehit ailelerimize sahip çıkmak, hepimizin en büyük sorumlulukları arasında yer alıyor. Bu kararla onların isimlerini ve anılarını yaşatıyor, bir nebze de olsa şehitlerimiz ile ailelerine olan vefa borcumuzu ödemeye çalışıyoruz. Bu bağlamda da belediye olarak tamamladığımız 20 parkımıza şehitlerimizin ismini vermiş olduk. Milletimizi, vatanımızı kahramanca koruyan ve bu uğurda can veren şehitlerimizi asla unutmayacağız. Geleceğimiz olan çocuklarımızın neşe içinde oynayacakları parklar, aziz şehitlerimizin isimlerini taşıyacak. Belediye olarak kaliteli, yaşanılır, düzenli ve sağlıklı bir Karatay için belediyecilik anlamında ihtiyaç duyulan hizmet, proje ve çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Bu vesileyle; tüm şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum" diye konuştu. - KONYA

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Karatay, Konya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Son dakika... Karatay Belediyesi yeni yaptığı parklara şehitlerin ismini verdi - Son Dakika

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