Son Dakika! Oy sayımı devam ederken CHP'den açıklama: Balkon konuşmalarıyla suyu bulandırmayın, yarış başa baş gidiyor - Son Dakika
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Son Dakika! Oy sayımı devam ederken CHP'den açıklama: Balkon konuşmalarıyla suyu bulandırmayın, yarış başa baş gidiyor

28.05.2023 18:59

Son dakika! Cumhurbaşkanı seçimi 2. turunda oy sayımı devam ederken kameralar karşısına geçen CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Balkon konuşmalarıyla kimse suyu bulandırmaya kalkmasın. Şu an itibarıyla her iki kişiden birinin oyunu almış gözüküyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turuna ilişkin yayın yasağı 18.15 itibarıyla kaldırıldı. Saat 19.00 itibarıyla sandıkların yüzde 85'i açılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 53.15, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 46.85 oldu.

"NEFES NEFESE BİR YARIŞ VAR"

Oy sayımı devam ederken kameralar karşısına geçen CHP Sözcüsü Faik Öztrak, önemli açıklamalarda bulundu. Öztrak, "Nefes nefese bir yarış var. Islak imzaların güvenle ulaşmasını sağlayacağız. Bütün bu işlemler bitene kadar görevimizin başından ayrılmayacağız." şeklinde konuştuk.

"KİMSE SUYU BULANDIRMAYA KALKMASIN"

Öztrak açıklamalarının devamında; "Balkon konuşmalarıyla kimse suyu bulandırmaya kalkmasın. Şu an itibarıyla her iki kişiden birinin oyunu almış gözüküyoruz. Teşekkürler." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR (2)
  • Uğur Yazıcı: Tünelde kaldın herhalde çık ordan by by Öztrak Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Tarık yılmaz: Bi susun mansuru aday yapmadınız iyi oldu Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Son Dakika! Oy sayımı devam ederken CHP'den açıklama: Balkon konuşmalarıyla suyu bulandırmayın, yarış başa baş gidiyor - Son Dakika


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