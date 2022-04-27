Son dakika politika: AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan: "20 yıldır yaptığımız gibi aziz milletimize yakışır daha nice hizmetlerle davamızla birlikte sürdüreceğiz" - Son Dakika
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Son dakika politika: AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan: "20 yıldır yaptığımız gibi aziz milletimize yakışır daha nice hizmetlerle davamızla birlikte sürdüreceğiz"

27.04.2022 16:53
Son dakika politika: AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan: "20 yıldır yaptığımız gibi aziz milletimize yakışır daha nice hizmetlerle davamızla birlikte sürdüreceğiz"

Son dakika gelişmesine göre AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, ilçe teşkilatlarının düzenlediği iftar programlarında teşkilatları ile biraraya gelmeye devam ediyor.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, ilçe teşkilatlarının düzenlediği iftar programlarında teşkilatları ile biraraya gelmeye devam ediyor.

Son olarak AK Parti Orhangazi İlçe Başkanlığı'nın teşkilatına yönelik olarak düzenlediği iftar programına katılan Başkan Gürkan, burada ilçe teşkilatının çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Nadir Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen programa, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan'ın yanı sıra İl Başkan Yardımcıları Mustafa Yavuz, Kamil Bayramiç, ilçe koordinatörleri, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın ve ilçe teşkilat mensupları katıldı.

AK Parti Orhangazi İlçe Başkanı Gökhan Ulusu ve Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın'ın açılış konuşmalarının ardından söz alan Başkan Gürkan, 20 yıldır hizmetleri ile Türkiye'ye adeta çağ atlatan bir dava hareketinin temsilcileri olarak birarada olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tek derdi millete hizmet olan AK Parti teşkilatlarının bu yoldaki birlik ve beraberliklerinin çok güzel bir örneğini daha hep birlikte yaşadıklarını ifade eden Davut Gürkan, "Bu güzel tablo, Türkiye'nin geleceği için birlikte atan bu kalpler yarınlara her anlamda daha refah bir ülke bırakacaktır. 20 yıldır yaptığımız gibi aziz milletimize yakışır daha nice hizmetlerle davamızla birlikte yoluna baş koyduğumuz Türkiye'miz yükselişini sürdürecektir. Bu yolda bizlerden güven ve desteğini hiçbir zaman esirgemeyen aziz milletimize ve her koşulda birlikte yürüdüğümüz siz değerli teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

Son dakika politika: AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan: 20 yıldır yaptığımız gibi aziz milletimize yakışır daha nice hizmetlerle davamızla birlikte sürdüreceğiz
Son dakika politika: AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan: 20 yıldır yaptığımız gibi aziz milletimize yakışır daha nice hizmetlerle davamızla birlikte sürdüreceğiz
Son dakika politika: AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan: 20 yıldır yaptığımız gibi aziz milletimize yakışır daha nice hizmetlerle davamızla birlikte sürdüreceğiz
Son dakika politika: AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan: 20 yıldır yaptığımız gibi aziz milletimize yakışır daha nice hizmetlerle davamızla birlikte sürdüreceğiz
Son dakika politika: AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan: 20 yıldır yaptığımız gibi aziz milletimize yakışır daha nice hizmetlerle davamızla birlikte sürdüreceğiz
Son dakika politika: AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan: 20 yıldır yaptığımız gibi aziz milletimize yakışır daha nice hizmetlerle davamızla birlikte sürdüreceğiz

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Orhangazi, AK Parti, Hisarcık, Bursa, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika politika: AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan: '20 yıldır yaptığımız gibi aziz milletimize yakışır daha nice hizmetlerle davamızla birlikte sürdüreceğiz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika politika: AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan: "20 yıldır yaptığımız gibi aziz milletimize yakışır daha nice hizmetlerle davamızla birlikte sürdüreceğiz" - Son Dakika
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